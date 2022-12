Column Huub van ’t Hek, december 2022

Column:

Met de Kerst gaat het

bij hem altijd mis

Huub van ’t Hek

Hij is de Herodes van het kerstverhaal. Dat is hem na al die jaren wel duidelijk geworden. De status van Jozef heeft hij nooit bereikt. Omdat hij ooit een herder is geweest met een grote kudde geiten. Hij herinnert zich hoe koud het ’s nachts kon zijn. Ook in de hoorn van Afrika. Engelen heeft hij daar nooit gezien. Ook later niet toen hij die streng islamitische jeugd eindelijk kon ontvluchten. Eindelijk Nederland, eindelijk te eten, te drinken en te slapen, eindelijk werk, eindelijk rust en regelmaat, eindelijk mens zijn.

Maar wat heeft hij zich vergist! Zijn Nederlands is en blijft gebrekkig en over zijn opleidingen wordt heel schamper gedaan. Omdat hij niet de papieren kan laten zien die bij de opleidingen horen. Het gaat nooit om hem, altijd om de papieren. Niet in het zaaltje achter de Groningse kerk waar uitbundig wordt gedanst. Daar is hij binnen de kortste keren de dansleraar. Daar vindt hij de vrouw met wie hij in Haren zal trouwen en vier kinderen zal krijgen. En die van hem zal scheiden. Omdat hij hun bestaan kapot maakt om zelf in leven te kunnen blijven.

Elk jaar is het opzien tegen Kerstmis. Omdat zijn jeugd heeft bestaan uit twintig jaar geschopt en geslagen zijn en, zo klein als hij was, hele dagen werken. Omdat hij nooit een opgetuigde kerstboom heeft gezien. Laat staan ooit één cadeautje heeft gekregen. Daarom is hij boos en elk jaar opnieuw kan hij die opgekropte woede niet de baas.

Daarom moet zijn dochter van twaalf op Eerste Kerstdag alle vloeren van het huis dweilen. Daarom moeten de jongens van tien en acht jaar op Eerste Kerstdag alle grasjes tussen de tegels weghalen. Daarom moet de jongste dochter van zes alle schoenen van het hele gezin poetsen. Omdat hij onmachtig en jaloers is. Omdat zijn kinderen hem koning Herodes noemen.