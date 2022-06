Column Huub van ’t Hek juni 2022

Column:

Door: Redactie

Ontmoeting of Transactie ?

Toen ik klein was, was alles een ontmoeting. Naar de kerk gaan, was een ontmoeting. Naar school gaan, was een ontmoeting. Naar Ajax gaan, was een ontmoeting. Een hockeywedstrijd spelen, was een ontmoeting. Winkelen was een ontmoeting. Het leven was een aaneenschakeling van ontmoetingen.

In de jezuïtische opvoeding stond de ontmoeting centraal. De school deed er alles aan om ons het zakelijke, culturele en politieke leiderschap te laten ervaren. Elk jaar kwamen alle ministers uit Den Haag één voor één naar Canisius voor een lezing. Zelfs de ex-secretaris-generaal van de Navo, Paul Henri Spaak, konden wij als spreker begroeten. Hij bepleitte ontmoetingen voor jongeren op Europees niveau. Net als de paters Leppich en Werenfried van Straaten.

De grootste schakers van de wereld kwamen na het Hoogoven Schaaktoernooi bij ons simultaan partijen spelen. Schaken tegen Botwinnik, Tal, Keres, Petrosjan, Kortsnoi en Larsen. Om er maar een paar te noemen. Buiten het schaakbord waren wij de ambassadeurs van Nederland en Nijmegen.

Vaders van andere internen hielden lezingen en nodigden ons uit voor een ontmoeting in hun bedrijf. Waarvan wij in de vakanties dankbaar gebruik maakten. Daar leerden wij dat zaken doen begint met de ontmoeting en is gericht op het opbouwen en onderhouden van relaties. Als dat lukt, heb je nooit een probleem met de transactie, zo werd ons voorgehouden.

Zestig jaar later zijn de tijden veranderd. Groningse aardbevinggedupeerden kunnen geen (Haags) politicus meer ontmoeten, omdat het in de politiek uitsluitend over transacties gaat. Het leven is van een aaneenschakeling van ontmoetingen veranderd in een schaakbord waarop deals en transacties worden gerealiseerd. Bedrijven kunnen geen mensen vinden, omdat de wijsheid over de ontmoeting en de waarde van de relatie verloren is gegaan. Zelfs de ooit zo betekenisvolle ontmoeting van de braderie is een wijnlopende transactie geworden. De herontdekking van de ontmoeting: het wordt de hoogste tijd.