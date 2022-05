Column Huub van ’t Hek (mei 2022)

Column:

Door: Redactie

Scouting speelt

het Spel van Verkennen

Huub van ’t Hek

“Hela, met de akela, lekker rolle-bolle-bolle-bolle-bolle-in het bos, hela met de akela, lekker rolle-bolle-bolle-bolle in het bos”. Aan het eind van de avondmaaltijd werd er bij ons thuis veel en graag gezongen. Het liefst teksten van Pisuisse, Louis Davids en Toon Hermans. Wij sloten altijd af met het refrein “Hela, met de akela”. Omdat onze ouders elkaar bij scouting hadden leren kennen. Moeder Cornelia als Baloe en Akela, vader Jacques als Oûbaas en Hopman. Scouts voor het leven, dat moet gezegd.

Scouting staat voor een spelmatige en dus speelse opvoeding. Spelend leren, omdat het spel in de wereld van het kind centraal staat. In de kamer konden wij vissen, want het parket was water en het kleed was land. De stoelen langs de lange tafel werden een bus of een trein. En afruimen was bij ons file rijden naar de keuken: een vuil bord als stuur en de daaraan geklemde vork als versnellingspook.

“De Schoonheid van ons Land” was een 12-delige serie fotoboeken over landschap, architectuur en gedrag van de Nederlandse samenleving. Voor het naar bed gaan werd met ons in zo’n boek gebladerd en gekeken. Papa vertelde honderd uit over een rivierlandschap, een kerkinterieur of een gebouw dat wij kenden van de azen van een spel kaarten. Hij vertelde die verhalen niet zomaar. Eerst in de huur- en later in de eigen auto nam hij ons mee naar de plekken die wij kenden uit de boeken voor het slapen gaan. Zo leerde hij ons Nederland zien: van een bloesemtocht in de Betuwe tot asperges eten in Limburg, van de Waterpoort in Sneek tot de St.Jan in Den Bosch.

“Once a scout, always a scout” is een staande uitdrukking in Engeland. Dat klopt. Scouting is een van de beste eigenschappen van het verschijnsel mens. Je kunt er niet vroeg genoeg verslaafd aan raken. Het is geen virus, het is je DNA.