Column Huub van ‘t Hek (oktober 2019)

Haren als wingewest

Nu het dorp Haren definitief is ingelijfd door de stad Groningen, moet het veroverde gebied zo snel mogelijk worden leeggehaald. Het is de beste methode om de inwoners van Haren in de kortst mogelijke tijd van hun identiteit te ontdoen. Zij gaan met ingang van 2019 torenhoge rekeningen betalen. Te beginnen met de OZB, omdat de Harener miljonairs moeten begrijpen dat zij vanaf nu op hele dure stadsgrond wonen. Dat geldt dus ook voor de gronden waarop de sportvelden zijn gevestigd. Bij elke vereniging moet de gemiddelde contributie met € 40,00 per lid omhoog om gewoon in de stad Groningen te kunnen sporten.

De volgende stap is ook al gezet. De Harener winkeliers worden nu aangeslagen voor stadgroninger bedragen. Daarbij komt dat het stadsbestuur wil weten waar de inwoners van Haren hun boodschappen doen. Waar zij winkelen en wat zij dan hebben gekocht. Welke bedrag zij per aankoop uitgeven. Het stadsbestuur wil aantonen dat het Harener winkelbestand is gevestigd op heel dure bouwgrond. Dat boodschappen en andere benodigdheden veel beter en goedkoper binnen de grenzen van de oude stad kunnen worden geregeld. Omdat ook de overheden in de nadagen van het neoliberalisme geld willen zien, veel geld, uitsluitend geld. De fusie hebben wij te danken aan rapporten die zijn gevuld met valse aannames en gelogen veronderstellingen, geschreven door megalomane en veel te ambitieuze politici. Zij meenden met het klaren van de fusieklus in aanmerking te komen voor een ministerspost in Den Haag. Nu dat niet doorgaat, moet een afkickkliniek uitkomst gaan brengen. Daar wordt het tijd om bij zinnen te komen en te analyseren wat er allemaal is gebeurd. Den Haag heeft de provincie Groningen misbruikt en leeggehaald als wingewest. Wie een baan in Den Haag ambieert, moet niet alleen met dat gedrag instemmen, maar moet het ook in praktijk kunnen brengen. Daarom is Haren ingelijfd door Groningen. Als wingewest voor stad en bestuur.