Column Huub van ’t Hek (oktober 2022)

Door: Redactie

Haren Ervaren:

winkeliers en ondernemers

Huub van ’t Hek

Hubo van der Werf gaat sluiten. Wouter, Peter en Simon houden ermee op. Dat is een collectief verlies, een verlies voor ons allemaal. Omdat zij winkeliers zijn en geen ondernemers. Omdat in een winkel de ontmoeting op de eerste plaats komt. Als de ontmoeting goed is, is de rekening geen probleem.

Bij de ondernemer staat de transactie voorop. De ontmoeting komt in het vocabulaire niet voor. Het doel van de onderneming is het creëren van financiële winst. Niks meer en vooral niks minder. Bij een winkelier wordt (ook de financiële) winst uit de ontmoeting geboren.

“Ervaar Haren” is het bewijs van het lidmaatschap. Waarvan? Van een winkeliersvereniging of van een ondernemersclub? Wie het weet, mag het zeggen. Omdat wij allemaal iets anders ervaren als wij langs dezelfde winkel lopen. Twee maanden € 190,00 is voor de één een welkome ondersteuning van de energierekening en voor een ander een paar sneakers van € 380,00 in de Kerkstraat. In de horeca ben je makelaar in ontmoetingen, terwijl er iets te veel ondernemers in rondlopen.

Saneren betekent gezond maken. Dat is de functie van een goede crisis. Dus ook de functie van de crisis die wij nu tegemoet gaan of waar wij al middenin zitten. De energiecrisis die wij mede aan onszelf te danken hebben. De overheid mocht destijds niet langer op de energiewinkel passen. Neen, energie was een markt en vroeg om voortvarend ondernemerschap en rinkelende transacties. In al die transacties is het nu crisis.

Hoe gaan wij in die crisis Haren ervaren? Durven wij opnieuw te kiezen voor de klassieke waarden van de ontmoeting of moeten wij mee ten onder gaan in de doodstrijd van de bungelende ondernemers? Hun zogenaamde hemel is voor velen een hel geworden. In die hemel moeten wij nu naar Hubo van der Werf voor een ontmoeting over isolerende maatregelen. In die ontmoeting kun je nog twee maanden de toekomst van Haren Ervaren.