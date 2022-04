Column van Centrum Manager Haren (Daphne de Haan) april 2022

Column:

Door: Redactie

Saamhorig?

Ik kom al een paar jaar bij winkeliers over de vloer, niet alleen voor mijn boodschappen, maar ook om een praatje te maken of om iets af te geven. Wat mij opvalt is dat iedere winkelier zijn eigen visie heeft op het centrum. Ik bedoel dan de manier waarop zij naar het winkelcentrum van Haren kijken. De één is enthousiast en zegt: ‘We doen dit samen en ik doe overal aan mee om er iets goeds van te maken. De ander moet erover nadenken en laat niets meer van zich horen. Sommige daarvan hadden hun winkel net zo goed in een weiland kunnen openen, want ze zeggen dat ze andere winkels om zich heen helemaal niet nodig hebben om goed te draaien. Ze vertellen me dat klanten en gasten hen toch wel weten te vinden, ook zonder gezamenlijke activiteiten. Daardoor vinden ze dat ze ook geen bijdrage hoeven leveren aan de winkeliersvereniging. En juist die zet zich in voor evenementen (zoals Fashion Dag, Sinterklaas, Zomermarkt, Kerstmarkt); maar ook voor feestverlichting, en bloemen in de hanging baskets. Ik hoor wel eens ondernemers zeggen: ‘Dat brengt me allemaal geen extra omzet.’ Maar de vraag die ik dan stel is: ‘Kun je niet meedoen en bijdragen, ook als het je geen extra omzet oplevert? Je bent toch onderdeel van een dorp waar we het samen doen?’ Misschien een leuk weetje voor u: ondernemers die wél meedoen zijn te herkennen aan de sticker ‘Wij zijn Ervaar Haren’ op hun winkeldeur. Als ik u was zou ik daar kopen. Die ‘anderen’ redden zich wel.