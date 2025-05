Column van Daphne de Haan, centrummanager (mei 2025)

Column:

De kracht van een Centrummanager

Ik mag mijzelf inmiddels 3,5 jaar Centrummanager van Haren noemen. Klinkt best zwaar en officieel maar zo voelt het gelukkig niet, al neem ik deze functie uiterst serieus! Regelmatig krijg ik de vraag: maar wat doe je dan eigenlijk? Ik vertel dan dat ik de belangen behartig van de winkeliers van Haren. Wat leeft er in het centrum van Haren, waar is behoefte aan, zowel van de winkeliers, als van de bezoekers/ inwoners van Haren? Natuurlijk heb ik niet overal invloed op maar probeer in elk geval wel de verbinding te leggen tussen diverse partijen. Daarnaast ben ik aanjager van events die in het dorp plaatsvinden. Dit zorgt voor reuring en zet Haren op de kaart. Het centrum moet bruisen en opvallen. ‘In Haren wil je een winkel hebben want daar is altijd wat te doen’, is een van mijn motto’s. Voor de rest coördineer ik de aankleding van het centrum, boven de weg, rondom de kerk. Tijdens de feestdagen de verlichting door het hele dorp. Want dat wat je aandacht geeft, groeit. Nieuwe (potentiële) winkeliers ontvang ik met een kopje koffie en dan vertel ik hoe prettig het ondernemen is in Haren waar het (heel eerlijk) soms ook zwaar kan zijn. Gelukkig hebben wij in Haren samen de schouders eronder en maken we er wat van. Mensen lopen makkelijk bij mij in de bistro naar binnen als ze wat willen weten. Ook zeker een groot pluspunt, bereikbaar zijn! Ik heb het ondanks ‘de druk’ enorm naar mijn zin! Maar toch blijft een opmerking van een lezer op de site van deze krant bij mij knagen: ‘Haren heeft geen Centrummanager nodig’. Als dat zo zou zijn, wie doet dan al dit bovenstaande? Persoonlijk denk ik dat het van groot belang is dat er een Centrummanager in elk dorp/ stad aanwezig is. Een verbinder, een aanspreekpunt, een ‘gekke Gerrit’ die dag in dag uit klaar staat voor de winkeliers en haar bezoekers. Ik hoop van harte dat alles wat we de laatste jaren met elkaar hebben opgebouwd nog jaren mag groeien! Tips, vragen of opmerkingen? Ik luister graag! Mail mij: Info@bedrijvenverenigingharen.nl