Column van de centrummanager (Daphne de Haan) april 2025

Column:

Door: Redactie

Niet blijven denken, gewoon gaan!

Dat is mijn motto. 15 jaar geleden toen ik “begon”, maar ook zeker nu! Ik weet het nog als de dag van gister dat ik begon met mijn lunchzaak aan de Brinkhorst op het hoekje waar nu Amy iedereen nog mooier maakt. Daar begon ik mijn ondernemerschap in 2010, 23 jaar oud maar al heel zeker van mijn (eigen) zaak. Vanaf mijn 14e ging ik werken, naast school bij de Wibra in het dorp.Terwijl mijn vriendinnen voor de kerk met jongens op scooters hingen, keek ik naar ze vanachter de kassa. Ik was niet zielig hoor want ik haalde het na werktijd dikwijls weer in. 😉 Na de Wibra ging ik werken bij Jolijt een kinderkledingwinkel aan de linkerkant van de Etos. Daar leerde ik veel en kreeg ik ook enorm veel verantwoordelijkheid. Ik wist het zeker ik wil later een eigen kledingwinkel! Daarom koos ik voor de detailhandel, werken en leren dat paste bij mij. Bij Joy kon ik 4 dagen werken en ging ik 1 dag in de week naar school. Daarnaast werkte ik vanaf mijn 16e een paar avonden in de week bij pizzeria Sa Capanna, kreeg verkering met 1 van de zoons en plots werkte ik fulltime in het familiebedrijf. Maar op een gegeven moment was het goed om dit prachtbedrijf te verlaten, een baan overdag, daar werd ik blijer van. Het werd een eigen lunchzaak. Op een toplocatie in de Brinkhorst. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Vanaf het begin wist ik hoe ik het wilde en bleef ik bij mijzelf. Ook al was het keihard werken en vroeg ik mij bij rustige dagen af wat er toch aan de hand zou zijn. Vinden ze ons niet leuk/ lekker meer? Maar de volgende dag was het weer mega druk. Elke dag is een verrassing, zeg ik altijd. De tijden zijn anders nu. Je kan je deur niet meer alleen open zetten en denken de klanten/ gasten komen wel. Nee, je moet er staan, net dat beetje extra geven en dankbaar zijn dat ze hebben gekozen voor jou. Creatief zijn. Verder denken dan mijn eigen 4 muren zat er vanaf het begin al in. Ik geloof in groter denken. Als het hele dorp aantrekkelijk is, komen ze vanzelf ook wel naar Bistro Heerlijk. Ik zet mij in voor een levendig centrum omdat ik mij op en top verbonden voel met Haren. Samenwerken brengt je zoveel verder, ook al is het om de energie die je ervan krijgt. Ik ben blij dat ik 15 jaar geleden de keuze heb gemaakt voor mijzelf te beginnen en geniet van alles wat op mijn pad komt. Dus niet blijven denken, maar gewoon gaan. Wil jij meer weten, of heb jij ook een tof plan? Ik denk graag met je mee! Mail mij! Info@bedrijvenverenigingharen.nl