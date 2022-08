Column van de centrummanager, Daphne de Haan (augustus 2022)

Column:

Door: Redactie

Welcome home!

Voel jij het ook zo als je terugkomt van vakantie; dat gevoel van echt thuis komen?!

De lanen zo groen, de rust, het geluid van zingende vogeltjes, een centrum met alles wat je maar nodig bent met als hoogtepunt op vrijdag naar je eigen markt met alle vertrouwde kramen! Toen u heerlijk aan het uitrusten was en genoot van een welverdiende vakantie hebben de winkeliers keihard gewerkt om de eerste najaarscollecties weer in de winkels te hangen. De horeca heeft nieuwe menukaarten gemaakt, passend bij deze tijd en zo is ‘Ondernemend Haren’ weer helemaal ‘ up to date’ en staan ze weer graag voor u klaar.

Ook hebben we een aantal leuke events op de planning de komende weken. Denk aan de: Kunst- en cultuurmarkt, de Fashiondag, Culinair Haren, De WIJNLOOP. We gaan er een heerlijk najaar van maken met elkaar! www.ErvaarHaren.nl

Daphne de Haan

Centrum manager Haren