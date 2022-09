Column van de centrummanager (Daphne de Haan) – september 2022

Column:

Door: Redactie

Vergroening

In mijn column van vorige maand had ik het over de groene lanen van Haren. Hoe mooi die zijn en wat voor fijn ‘thuis gevoel’ deze geven. Maar eerlijk gezegd: het centrum van Haren is het tegenovergestelde van deze groene uitstraling. Gelukkig maakt de omgeving rondom de dorpskerk veel goed, maar toch: één van de grote wensen van de ondernemers is: het vergroenen van het centrum in Haren (ja, die andere grote wens is zeker gratis parkeren 😉 )

Komende weken beginnen we met een pilot: gevelgroen. Bij diverse winkels zal je straks dus groen tegen de gevel aan zien groeien. Kijk maar eens bij de nieuwste winkel die Haren rijk is: de Kaaskop. Wat een ander beeld geeft dat! Voor het Raadhuisplein ligt er ook een plan om er meer een park van te maken, dat zou toch super zijn! Met als kers op de taart een fontein waar kinderen zomers heerlijk in afkoelen en wie weet in de winter op kunnen schaatsen….Ook alle (scheve) groene hekjes die u langs de Rijksstraatweg ziet zou ik graag zien veranderen in groene hegjes, wat een verbetering zal dat al zijn! Gelukkig zit ik nu met de juiste mensen aan tafel en komen deze wensen van de ondernemers steeds dichterbij de werkelijkheid. Hou het centrum dus vooral in de gaten want er gebeurt meer dan u denkt.

Meedenken, tips of opmerkingen? Mail mij!

info@bedrijvenverengingharen.nl