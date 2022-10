Column van de centrummanager Haren, Daphne de Haan (oktober 2022)

Column:

Door: Redactie

Positieve energie

De titel van mijn column is nog nooit zo pakkend geweest als nu. Met de Corona crisis nog dichtbij krijgen we nu ook nog de energie crisis over ons heen. Ondernemend Haren heeft onlangs een bijeenkomst voor de ondernemers in Haren georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen, vragen te stellen en de zorgen/onduidelijkheden uit te spreken naar/met elkaar. Het onderwerp van de avond was deprimerend maar de flow erna bewees weer eens de kracht van de ondernemers in Haren; met positieve energie gaan wij dit in Haren ook overleven! We letten allemaal op waar we kunnen besparen of verduurzamen; hangen de bordjes weer op de voordeur, zodat de klant weet dat we open zijn maar de deur dicht hebben om de warmte binnen te houden. Het cadeautje van het Dorpsfonds (de palen van het ‘rondje Haren’) koppelen we los, onnodige lichtbron denken wij. De feestverlichting die deze week weer wordt opgehangen is allemaal led en zal wat korter branden dan u gewend bent. Met de gezelligste maanden voor deur, diverse grote events midden in het centrum kan het niet anders dat wij ons ook hier doorheen slaan! De ondernemers van Haren staan voor u klaar, alleen al voor de positieve energie die u ons bezorgt!