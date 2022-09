Column van Emile Koopmans (architect) – september 2022

Column:

Door: Redactie

Ongedierte in Haren

Wat gebeurt er in deze tent? Al ruim een half jaar is op de hoek Doktor Ebelsweg en Nieuwlandsweg een tent gebouwd van plastic. Alsof Christo weer wat heeft ingepakt. Maar hij is helaas al overleden. In Eelde zou er in zo’n tent een corsowagen worden gebouwd, maar daar doen Harenaars niet aan mee. Wat is het dan? Is het ongediertebestrijding? Het zou kunnen dat de boktor wordt bestreden, of de buxuskever, of aardrupsen of de alles verwoestende Japanse Duizendpoot. Als je niks doet vreten ze je hele huis op en de omgeving kaal.

Vaak ook beschermt zo’n tent een bouwproject tegen hinderlijke weersinvloeden, zoals tegen regen, storm en kou. Nou, dat was de afgelopen zomer niet nodig, lijkt me. Ik verbaas me, dat die plastic tent, met dat warme zomerweer, er nog steeds staat. Want het wordt er smoorheet. Je wordt levend geroosterd. En, wát ze ook doen, na een half jaar zou het toch wel eens klaar moeten zijn, zou je zeggen. Wat is er aan de hand? Wat mogen we eigenlijk niet zien?

Daarom heb ik, zoals gebruikelijk, eerst maar eens een voorbijganger geraadpleegd. De eerste de beste argeloze voorbijganger weet meestal meer. Nou, dat was aanvankelijk niet het geval. Niemand wist wat er in de tent gebeurt. Maar gelukkig staat er nu een bord langs de weg. En wat blijkt: er wordt een huis gebouwd. Het bord toont een artist impression waarop te zien is dat de oorspronkelijke platte bungalow wordt opgetopt met een verdieping. Een ambitieus plan. Niks aan de hand dus eigenlijk.

Maar als je wat beter naar het plaatje kijkt, dan zie je het huis in een parkachtige omgeving staan. In de wei, als het ware. Terwijl deze woning helemaal niet in de wei staat! Het huis staat aan een druk kruispunt, ingeklemd tussen andere woningen en heel veel bomen. Dan word ik bang. Blijft er, na het bestrijden van ongedierte, slechts een kale wei over? Gaan de omliggende woningen plat, terwijl de natuur is opgevroten? Weten de buren dat wel? Ik begin langzaam te begrijpen waarom men zo geheimzinnig doet.