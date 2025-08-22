Gastcolumn door Cees Bosman, Haren (augustus 2025)

Column:

Door: Redactie

Weerzien met Cees Bosman

In 2015 kwam in deze krant een eind aan de jarenlange reeks columns van Cees Bosman uit Haren. Onder de titel Dorpse Dingen gaf hij prikkelend en soms stekelig commentaar op Harense zaken. Ter gelegenheid van 30 jaar Haren de Krant hebben we Cees gevraagd dit jaar nog eens vier columns te maken.

Bakfietsmoeders

Het ouderwetse beeld van de op een fiets voorovergebogen moeder, zwoegend en zwaar trappend tegen de regen en harde wind, met een kindje in een stoeltje aan het stuur en een ander kindje achterop, de zware fietstassen uitpuilend met boodschappen, behoort tot het verleden. Het enige voordeel was destijds dat de fietsster zelf een beetje droog bleef, want het kindje voorop in het stoeltje ving de regen op. Het fietsende beeld van de hedendaagse moeder ziet er heel anders uit; ze heeft een elektrische bakfiets ook wel krakfiets genoemd vanwege de goedkope veelvuldig gebruikte niet gecertificeerde modellen. Waar vroeger de lokale middenstander een bakfiets gebruikte voor het vervoeren en afleveren van boodschappen, zie je nu moeders op bakfietsen hun kinderen vervoeren en ergens droppen.

In de Groningse wijken Selwerd of Oosterpark zie je ze bijna niet. Wel in de Groningse wijk Haren: bakfietsmoeders. Ze hebben wapperende haren en zijn sportief gekleed volgens de mode die door hun vriendinnen wordt geadviseerd en (uit)gedragen op Insta.

Lang haar, kind op de basisschool, telefoon in de hand; altijd druk, druk, druk. Onderweg naar school, fitness, allerbeste vriendin, de Appie, noem maar op ; in ieder geval geen tijd om in voetgangersgebied af te stappen en te lopen. Ze raggen over het smalle Eemke van der Veen pad, tussen Blokker en langs Bistro Heerlijk. Met grote snelheid slalommen ze door het verkeer zonder kenbaar te maken waar ze heen gaan en jagen zo kwetsbare medeweggebruikers met hun loodzware voertuigen schrik aan. Je moet er niet aan denken, om als wat traag reagerende bejaarde door zo’n minitank geschept te worden. Aan de kant springen lukt je niet voor het aanstormende bakmonster. Je eventuele rollator aan gort gereden, de nieuwe heup en knie gekraakt en als een vis op het droge kan je op het trottoir liggen wachten op de traumaheli.

De verschillende modellen staan vaak uitgestald voor het muurtje van A.H. aan de Kerkstraat, nauwelijks bij de Jumbo en blokkeren zo het trottoir. Behalve op vrijdagochtend; dan rijden ze in de leasebak van hun man die op donderdagavond zijn stapavond heeft en vrijdag zijn thuiswerkdag om uit te slapen.

Cees Bosman.

cornelisbosman@hetnet.nl