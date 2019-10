Gastencolumn door Coby Tjassing, homeopaat in Haren

Column:

Door: Redactie

Maagzuur

Bijna 150.000 mensen krijgen maagzuurremmers met de stof ranitidine voorgeschreven. Daarnaast wordt het medicijn ook zonder recept veel verkocht bij drogisterijen, denk hierbij aan Rennies. In de maagzuurremmers met ranitidine zou de kankerverwekkende stof nitrosamine kunnen zitten, ook wel bekend als NDMA. Op dit moment doet de Europese gezondheidsautoriteit EMA onderzoek naar de schadelijkheid van NDMA. Daar is nog weinig over bekend. Het is tot nu toe alleen op dieren getest; toen bleek het kankerverwekkend te zijn. Wat is maagzuur? Maagzuur is een spijsverteringssap dat in de maag gevormd wordt. Het bevat onder andere zoutzuur.

Maagzuur heeft een aantal functies:

*breekt voedseldeeltjes af tot kleinere deeltjes;

*denatureert eiwit en nucleïnezuren;

*zet pepsinogeen om in pepsine, een enzym dat optimaal bij lage pH werkt en eiwitketens afbreekt tot korte ketens of zelfs losse aminozuren;

*vernietigt bacteriën.

In de jeugd is de maagzuurproductie optimaal, hoe ouder je wordt, hoe minder het wordt. De aanmaak van maagzuur wordt beïnvloed door de bijnieren. Wanneer de bijnieren minder goed functioneren, stress is hiervan een zeer belangrijke oorzaak is, bestaat de kans dat de maagzuurproductie vermindert. Het tekort aan maagzuur zorgt voor een gisting van de voedselbrij in de maag, waardoor de zure maaginhoud omhoog borrelt wat dan brandend maagzuur wordt genoemd. In dit soort gevallen wordt vaak een maagzuurremmer gegeven wat echter door bovenstaande duidelijk wordt eigenlijk niet juist is. Er is niet te veel maar juist te weinig maagzuur waardoor de vertering in de maag te lang duurt. In deze situatie werkt het om de maagzuurproductie te verbeteren door voor het eten iets zuurs in te nemen, zoals een slokje appelazijn of citroensap. Zodra je dan zuur toevoegt, stopt het gisten en kan de voedselbrij de maag verlaten. Naast dat dus de reden van gebruik van maagzuurremmer niet klopt, je hebt niet te veel maar te weinig, zijn er ook nadelen aan het gebruik van maagzuurremmers. Door een verstoord spijsverteringsproces ontstaan tekorten, waar je op zich dus ook weer veel problemen mee kunt krijgen, zoals Foliumzuur, vitamine B12, Vitamine C, Calcium en Magnesium. Belangrijk is om bij brandend maagzuur te kijken naar de component stress en de voedingsgewoonten.

Check zelf gemakkelijk of je te veel of te weinig maagzuur hebt: Je pakt een glas lauw water met een uitgeperste citroen. De eerstvolgende keer dat je last hebt van maagzuur drink je dit op. Verlicht dit? Dan heb je dus te weinig maagzuur. Verergert het? Dan heb je te veel. En een ander stofje, histamine, ook wel bekend bij allergische reacties, speelt ook een belangrijke rol bij brandend maagzuur. Daarnaast kan er een probleem zijn in het middenrif waardoor brandend maagzuur ontstaat. Over beide oorzaken heb ik een stuk geschreven op mijn website http://www.klassiekehomeopathieharen.nl/blog/