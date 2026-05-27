HarFest 2026 begint vrijdag: “Geweldige muziek gewoon in ons dorp”

Door: Redactie

Ewoud Zwarts zegt namens de organisatie: “HarFest is Haren op zijn best: een plein vol dorpsgenoten, hapjes, drankjes en vooral: geweldige muziek gewoon in ons eigen dorp.” Hij was vier jaar geleden één van de initiatiefnemers van dit gratis muziekfestival op het Clockhuysplein, dat dit jaar plaatsvindt op 29 en 30 mei.

Concept

Het evenement is een co-productie van Culturele Raad Haren en Ervaar Haren (ondernemers). Men geeft jong talent een volwassen podium met alles erop en eraan. Daarnaast zijn er hoofdacts die op podia buiten onze regio niet zouden misstaan.

Het concept is eenvoudig: op vrijdag 29 mei vanaf 18.15-0.00 uur staan jonge muzikanten op het podium voor hun ‘ moment of fame’. Opvallende namen zijn het duo Nocha (bekend als Tiktokkers), The Philophobics (die eerder al het dak van lokale zalen speelde) en als besluit State of The Art. Op zaterdag 30 mei gaat het podium om 15.00 uur open voor een line-up met uiteenlopende bands, solisten en muziekstijlen. Opvallende namen zijn XXL Band Harens Lyceum, Bezerk, Gerry Wolthof & Friends, The Woods en als slotact Mixed Generation. Op beide dagen staat het plein vol met eten & drinken. Toegang is gratis.

Kies je artiesten

Vrijdag vanaf 18.15 uur

For Groove (ontstaan in het Clockhuys in Haren waar wekelijks wordt gewerkt aan nieuw repertoire met funky, pop en rockmuziek.)

Nocha (Op TikTok hebben ze ruim 20,9k volgers en dat aantal groeit met de dag. Het duo zal een paar nummers zingen, waaronder “Masker van geluid”.)

Kristien Landman (Twee jaar geleden is ze zelf begonnen met het schrijven van Nederlands- en Engelstalige popnummers.)

Onaangenaam (Hier speelt Annika met de eigenzinnigheid van het dagelijks leven, de awkward momenten.)

Rantsoen (Pakkende gitaarriffs, boeiende baslijnen, een vleugje ’80s inspiratie en heel veel energie.)

The Semantics (Zij spelen vooral wat oudere covers).

Noise (Ze schrijven/componeren alt-rock muziek en laten zich daarbij inspireren door o.a. Radiohead, Title Fight, Deftones).

The Philophobics (Hun muziek laat zich het beste omschrijven als Rock/Indie rock).

State of the Art ( Ze spelen voornamelijk blues, funk en wat rock).

Zaterdag vanaf 15.00 uur

XXL Band Harens Lyceum (De XXL band speelt covers van vroeger en nu om het publiek aan het dansen te krijgen).

Vanaf 16:15 uur is er een gevarieerd programma met Tim Klaver, Hidden Giants, Green Freeze, Groove Lab. Maar ook Bezerk (De band bestaat uit ervaren muzikanten die met eerdere bands al jarenlang live-ervaring hebben opgedaan. Zangeres Myra Wortman woont in Haren.)

Gerry Wolthof & Friends (Gerry, bekend als de Dutch Neil Young, maakt muziek sinds 1979. Hij speelde in meerdere bands, waaronder Still Going West, Dusty Hat, StaalWol en tot slot de tributeband The Neil Young Mirror Band.)

The Woods was in 2025 finalist in de Dutch Blues Challenge, een gerenommeerde competitie voor blues acts in Nederland.

Mixed Generation (sluit de zaterdagavond af met een lekkere mix van rock & pophits van o.a. The Police, Joe Cocker, Queen, Ike en Tina Turner, Eric Clapton, Bryan Adams, Dire Straits).



The Woods



Gerry Wolthof