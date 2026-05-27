Menno Haanstra legt levensverhalen vast op beeld

Door: Redactie

Wie het oeuvre van Menno Haanstra uit Haren overziet komt voornamelijk terecht in de wereld van sport. Hij schreef verhalen en boeken over onder andere een schaatser, een voetbaltrainer en twee wielerprofs. Wat opvalt: het zijn vooral de verhalen van mensen zelf die hem boeien. Onlangs startte de Harenaar daarom een nieuw project: Film van je Leven.

Waardevol

In dit concept maakt Menno Haanstra films over het leven van heel gewone en toch bijzondere mensen. Dat kunnen ondernemers zijn, maar ook lieve opa’s of andere familieleden. Wie er de basisprijs van 1450,- voor wil betalen krijgt een uniek filmdocument. Als ervaren interviewer zal het Menno Haanstra vast wel lukken om het authentieke verhaal van de hoofdpersoon op tafel te krijgen. Professionele montage doet de rest. Hij zegt: “Ik liep al jaren met dit idee, heb al een paar van deze films gemaakt en heb recentelijk een website laten maken. Het lijkt mij geweldig, maar vooral waardevol om dit verder uit te bouwen. Omdat ik het leuk vind om te doen en het ligt me ook, ik luister graag, stel graag vragen.”



Verhalen vastleggen

Menno krijgt louter positieve reacties op het concept, maar merkt ook dat mensen soms nog een drempel ervaren. Dat kan er volgens hem mee te maken hebben dat een film over je leven, bedoeld voor je nabestaanden, wordt geassocieerd met de dood. Menno: “Het lijkt een beetje op het sentiment dat iedereen wel kent, dat je zegt van: ach dat komt nog wel. Maar ik zie het vooral als een kans om verhalen vast te leggen. Eigenlijk is dat mijn missie: verhalen vastleggen. Zodat als iemand er zelf niet meer is, zijn of haar verhalen er nog wel zijn en nabestaanden ze, wanneer ze willen, nog eens kunnen beluisteren.” Een film over je leven brengt ook in het nu al mooie en goede gesprekken (weer) op gang. Wat Menno Haanstra betreft kan zo’n film ook als origineel cadeau worden aangeboden, bijvoorbeeld door kinderen aan ouders of andersom. “En ja, de waarde ervan zal met de jaren alleen maar toenemen”, denkt hij.

Wie besluit een film te laten maken mag rekenen op een uitgebreid voorgesprek en daarna opnames in een rustige sfeer. Meer info over Menno’s nieuwe project: www.filmvanjeleven.nl