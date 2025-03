Gastencolumn Goede Raad, door Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD Groningen – maart 2025

Column:

Door: Redactie

Winkeldorp Haren

Elke keer als ik door het dorp loop, fiets of rij ben ik trots op ons winkeldorp. Trots op de mooie winkels en blij met de ondernemers die in ons dorp ondernemen en die ons centrum levendig maken en karakter geven. Laten we nu ook nog een aantal bevlogen ondernemers hebben die zich als kartrekker inzetten voor 1 of meerdere evenementen in ons dorp.

Dat koester ik en maakt me elke keer weer trots dat ik inwoner ben van dit mooie dorp.

Maar dat is niet het enige wat ik zie, ik zie ook leegstaande panden, sommige al jarenlang. Deze panden staan ook op beeldbepalende plekken waarvan je graag wilt dat er een mooie invulling voorkomt.

En wat is dan een mooie invulling, een winkel die aansluit bij mijn kledingstijl, een winkel die aansluit bij wat ik mooi of lelijk vind, een winkel die verkoopt wat ik nodig heb? Voor mij is dat zeker niet doorslaggevend. Natuurlijk vind ik het fijn als ook winkels die aansluiten op mijn wensen in ons dorp te vinden zijn, maar dat is voor mij niet de maatstaf. Voor mij is het belangrijk dat er winkels zijn, dat de panden niet leegstaan, dat ons dorp levendig is. De basiskennis van economie heeft mij al heel vroeg geleerd dat een winkel waar echt niemand op zit te wachten, geen klanten krijgt, niets verkoopt en dus geen lang leven is beschoren.

Daarnaast doen ondernemers vaak veel onderzoek voordat ze een bedrijf starten. Is er inderdaad een markt voor mijn product? Vaak wordt pas na een gedegen onderzoek een bedrijf gestart. Ik vind het dan ook jammer dat soms ronduit negatief wordt gereageerd op de komst van nieuwe winkels in het dorp. Of het nu een kledingwinkel is waar zogenaamd niemand op zit te wachten of de zoveelste sportschool in het centrum. Voor mij zijn alle ondernemers even welkom, ze voegen allemaal wat toe. En het is natuurlijk niet zo dat er 100 winkeliers willen starten in Haren terwijl er 10 vrije winkels zijn en we een dorpsraad hebben die bepaalt welke winkels worden toegelaten, gelukkig niet. We hebben nog zoiets als een vrije markt. Laten we ons mooie dorp koesteren. Zomaar even een vleugje positivisme met de lente op komst!