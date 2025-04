Goede raad (column door Ietje Jacobs-Setz uit Haren, fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad)

Column:

Door: Redactie

Raadsleden uit Haren

Rondom 1 april had de redacteur van deze krant ons verteld dat we in onze gemeente een districtenstelsel zouden invoeren en dat er daarom 18 raadsleden uit Haren zouden moeten komen. Sommige hadden het direct door, anderen iets later. Zo werd ik benaderd door een bekende vanuit mijn Harense raadstijd die bijna verontwaardigd tegen mij zei dat Haren altijd 17 goede raadsleden kon leveren, dus dan kon 18 ook wel. Inmiddels weten we allemaal dat dat een 1 april grap was en dat een districtenstelsel er niet gaat komen. Maar toch brengt dat me op een ander punt: raadsleden uit Haren zijn belangrijk in de raad van onze gemeente Groningen. Voor het goed functioneren van een raad is een afvaardiging van zoveel mogelijk wijken, buurten en dorpen van groot belang. We willen immers niet dat alles wat we doen wordt bepaald door de binnenstadselite. Aan het begin van deze raadsperiode hadden we 3 raadsleden uit Haren, Hans Sietsma van GL en Mariska Sloot (Stadspartij) en mijzelf van de VVD. Inmiddels ben ik het enige raadslid uit Haren. Het voordeel daarvan is dat ik elke maand een column mag schrijven in deze krant, maar voor de rest zijn er weinig voordelen. Uiteraard doe ik mijn stinkende best om de belangen van Haren goed te behartigen, maar voor mij geldt wel: een beetje meer zou prima zijn. Ook raadsleden zijn namelijk net mensen, je slaat net iets sneller aan op zaken die in je buurt en omgeving spelen. Als raadslid word ik regelmatig aangesproken door mensen in de supermarkt over zaken die spelen in Haren. Dat is voor mij waardevolle informatie. U heeft vast al meegekregen dat er volgend jaar weer verkiezingen zijn en dan heeft u de kans om raadslid te worden. U moet dan nog even lid worden van een politieke partij en zorgen dat de kandidaatstelling succesvol verloopt, maar gezien het grote potentieel in Haren is dat natuurlijk geen probleem. Want één ding kan ik u wel vertellen: het is een geweldige eer om volksvertegenwoordiger te zijn en naast de eer is het gewoon erg leuk om je te bemoeien

met je eigen gemeente. Dus twijfelt u, niet nodig, ik zeg gewoon doen!