Rubriek Centrummanager Daphne de Haan – november 2022

Column:

Door: Redactie

Parkeren

Bijzonder is het dat Haren het enige dorp in de gemeente Groningen is waar je moet betalen voor het parkeren. Nou zijn de kosten nog te overzien, maar het irritante is de handeling, naar het apparaat zoeken, alleen met een betaalpas kunnen betalen en vooral het ‘op tijd’ staan om maar geen boete te krijgen. Dat laatste is natuurlijk iets wat wij als ondernemers helemaal niet willen. Ga vooral relaxt je gang in Haren! Wij hebben zoveel te bieden! Geniet van al het moois wat de winkels in huis hebben en sluit af met een heerlijk drankje/hapje in de plaatselijk horeca. Net voordat wij bij Groningen kwamen, stemde de gemeenteraad van Haren in met onze motie voor een pilot gratis parkeren. Helaas is deze er tot op heden nog niet gekomen. Maar wij houden vol en willen hoe dan ook dat dit parkeerbeleid wordt bekeken. Misschien is 1,5 uur vrij parkeren een optie of helemaal vrij en zien wat er gebeurt met de langparkeerders, daar is het tenslotte een pilot voor. Tot die tijd kan ik u de app ‘Parkmobile’ van harte aanbevelen. U kunt gemakkelijk zien in welke zone u staat. Tijd bijkopen wanneer dat nodig is en vooral het gemak van niet meer te zoeken naar een betaalpaal! Wij beloven u dat wij ervoor blijven strijden dat het anders moet in Haren.