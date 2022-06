Rubriek Old Go Haren (juni 2022)

Column:

Door: Redactie

Politiebureau aan de Vondellaan bestaat 35 jaar

Op 25 juni 1987 werd het bureau van de Harener gemeentepolitie aan de Vondellaan geopend. De bouw heeft destijds ruim 3,7 miljoen gulden gekost.

Oorspronkelijk had de politie helemaal geen eigen onderkomen. In 1896 woonde de gemeenteveldwachter en zijn gezin aan de achterkant van het gemeentehuis, Rijksstraatweg 161 (hoek Rijksstraatweg/Meerweg). De veldwachter en zijn vrouw moesten ‘s morgens het gemeentehuis schoonmaken, kachels vullen met turf en lampen met petroleum. Daarna kon de veldwachter beginnen aan de echte werkzaamheden. Een politiebureau was er niet, alleen een wachtkamer en een cel.

In 1911 werd het gemeentehuis verbouwd. De veldwachters verhuisden naar het huis naast het gemeentehuis, Rijksstraatweg 163. Eigenlijk was het geen bureau, het was een voormalige vierkamer woning. In de Tweede Wereld Oorlog werd het politiebureau verplaatst naar Rijksstraatweg 179, waar nu Blokker zit. In 1947 kreeg Haren gemeentepolitie en het politiebureau ging terug naar Rijksstraatweg 163. Het bureau was veel te klein. Toen het ruimteprobleem te groot werd stak de politie in 1968 over naar het voormalige postkantoor, Rijksstraatweg 154, “het witte huis op de bult”.

Bij de inrichting van het Raadhuisplein werd het witte huis afgebroken en moest de politie opnieuw verhuizen. Er is nog overwogen om het politiebureau bij het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein te voegen maar dat is niet doorgezet.

In plaats daarvan werd in 1974 een semipermanent houten gebouw geplaatst aan de Vondellaan/hoek van de Korte Dreef. Tegenwoordig staan daar appartementen, de Parkflat. Het gebouw was gehorig en bij de bouw al te klein. De vloeroppervlakte was 463 vierkante meter terwijl de 43 leden van de Harener politie volgens de geldende normen recht hadden op 1032 vierkante meter. De brandweer en de arbeidsinspectie hadden ernstige bezwaren tegen het gebouw. Er waren geen ruimten voor verhoor, de donkere kamer was ook opslagruimte voor gevonden voorwerpen en kleedruimte voor de vrouwelijke agenten. In 1981 werden twee extra containers geplaatst. In 1984 kreeg de bouw van het nieuwe politiebureau een eerste urgentie vanuit Den Haag.

In 1986 werd begonnen met de bouw, 15 maanden later werd het gebouw opgeleverd. Eindelijk had de politie voldoende ruimte.

Hermien Noordhoff voor Old Go