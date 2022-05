Rubriek Old Go Haren (mei 2022)

Column:

Door: Redactie

Van der Woude en Berend Boudewijn

Is het een bekende naam in Haren? Sommigen zullen misschien nog de auto’s met de naam erop zich kunnen herinneren. Bijvoorbeeld als de verwarming uitviel. Of de achternaam Knollema. Er is ook een relatie met een heel bekende televisiepersoonlijkheid.

Het begint allemaal op het Zuiderdiep in de stad Groningen. Daar startte in 1880 de “Fa. J. van der Woude & Zoon – Technische bureau centrale verwarmingen”. Vlakbij het kantoor van de Steenkool Handels Vereniging (SHV). De “J.” in de firmanaam zal senior Johannes van der Woude (1851-1929) geweest zijn, loodgieter. Hij trouwde met Cornelia Lagendijk (1852-1908) en in 1914 met Jetske Petraeus, geboren te Franeker (1860). De “Zoon” in de firmanaam zal Derk van der Woude (1880-1959) betreffen, die in 1904 trouwde met Aleida Geeziena Maatjes (1879-1959). Een kind van dit echtpaar was Johan van der Woude (Groningen 1906-Velp 1979), junior, die trouwde in 1929 met violiste Elise Smulders (1899-1974). Zij kregen een kind dat later een bekende Nederlander zou worden: Berend Boudewijn (van der Woude). BB is niet in Haren geboren, maar in De Bilt. Hij was o.a. schrijver en presentator van de BerendBoudewijnquiz.

Johan junior werkte eerst in het verwarmingsbedrijf dat vanuit Groningen in Haren werd voortgezet aan de Rijksstraatweg199, nu Action. Later is de afdeling Onderhoud en Service (servicedienst) naar een woonhuis aan de Zonnedauwweg 18 verhuist, met Jansje Knollema als hoofd van de administratie en klantenbeheer. Ook nam Knollema de telefoon op om storingen op te nemen. De rest van het bedrijf ging naar Roden. Ondertussen is het bedrijf overgegaan in handen van SHV (eind zestiger jaren tot 1983), de vroegere buur van der Woude. Omstreeks 1972 werd Van der Woude: GTI (Groep Technische Installaties van de SHV). Uiteindelijk werd de hele zaak in Roden ondergebracht. SHV heeft het verkocht en is GTI Cofely (2009) gaan heten, later Engie (2016) en Equans (2021). Johan junior, centrale verwarmingstechnicus, vond het werken in het familiebedrijf niet zijn ding en is zich vanaf 1932 gaan toeleggen op het schrijven. Hij schreef o.a. een vie romancée rond Belle van Zuylen (1934). Ook werkte hij bij het Nieuwsblad van het Noorden als recensent van culturele onderwerpen. Hij won hier prijzen mee.

Henk Bakker

Allegroningers, Nieuwsblad v.h. Noorden