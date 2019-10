Rubriek Old Go Haren (oktober 2019)

Door: Redactie

Een bijzonder woonhuis

Aan de Molenkampsteeg in Haren staat een bijzonder woonhuis, het is een proefwoning gemaakt van blokken met kunststof als buitenbekleding.Na de Tweede Wereldoorlog was de behoefte aan woningen erg groot, er was veel vernield en de bevolkingsaanwas was groot. Naast bouwwerkzaamheden volgens de traditionele manier werd er ook gedacht aan nieuwe vormen van bouwen. Daarbij kwam natuurlijk het groeiend tekort aan bouwmateriaal als bijvoorbeeld baksteen, dat nu eenmaal een productietijd nodig heeft. Ook de overheid zag zich genoodzaakt naar alternatieve bouwmogelijkheden te zoeken en ook professoren en onderzoekers in Delft zochten naar alternatieven. Ir. R.A. van Linge, chemisch ingenieur, werd geïnspireerd door de bouwdoos met kunststofblokjes van zijn zoontje. Hij was directeur van een chemisch bedrijf in Veendam en ontwierp blokken met een kunststof buitenbekleding en omdat het product nog niet in grote oppervlakken kon worden gemaakt , bedacht van Linge , zoals bij de ‘Bengel’ bouwdoos van zijn zoontje, dat het maken en stapelen van blokken een goede methode van bouwen kon zijn, en als dat ‘droog’ kon gebeuren, leverde dat ook een besparing in tijd op. Na de experimentele ontwikkeling moest er natuurlijk de proef op de som komen, ir. van Linge zocht daarom contact met zijn broer Arend van Linge, de architect in Haren. Er werd een kiosk voor kaartverkoop bij het voetbalstadion in Haren ontworpen en gebouwd. Hierna was er ruimte voor een groter project en dat werd het woonhuis aan de Molenkampsteeg, de gemeente verkocht in maart 1947 voor fl 5500,- een perceel bouwgrond aan de Molenkampsteeg in Haren ten behoeve van de bouw van een proefwoning van ‘kunsthars’ en broer Arend van Linge, de architect, ontwierp een woning, dat gebouwd werd volgens het nieuwe systeem. Het werd een eenvoudig huis met één bouwlaag en een slaapverdieping onder een schuin dak.Een woonhuis vraagt echter om meerdere voorzieningen en in een artikel in het bouwkundig blad Bouw van oktober 1947 beschreef ir. van Linge het systeem en werden allerlei voordelen ervan opgesomd. Het huis staat er nog steeds en wordt bewoond.

