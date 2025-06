Rubriek Old Go juni 2025

Column:

Door: Redactie

Molenbuurt

Door Hermien Noordhoff

De Molenbuurt is gebouwd tussen 1966 tot 1970. Waar eerder op het ondergelopen weiland geschaatst werd en waar de boerderij van de familie Ottens stond (nu Verweylaan) verscheen een hele nieuwe woonwijk. De gemeente Haren had grond gekocht aan de Rijksstraatweg achter hotel/pension ‘La Promenade’ (nu Villa Aaf) en Villa ‘t Hof (oorspronkelijk Villa Rezaggo, later garage Postema, garage De Groot, nu Huys de Haar in aanbouw 2025). De grond achter Villa ’t Hof reikte tot aan de Van Veldekelaan.

De familie Ottens werd uitgekocht en verhuisde naar de Meerweg.

Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot woningtekort dat binnen afzienbare tijd opgelost moest worden. Tot die tijd werd gebouwd langs de bestaande wegen zoals de Rijksstraatweg, Onnerweg, Stationsweg en Meerweg, zogeheten lintbebouwing. Meer lintbebouwing zou het landschap te veel schaden zodat gekozen werd voor uitbreiding in geconcentreerde woonwijken. De Molenbuurt was de eerste wijk die gebouwd werd. De individuele bouw van luxe woningen voor en door particulieren had in Haren altijd de hoofdrol gespeeld. Vanaf de jaren zestig zouden woningbouwverenigingen en beleggingsmaatschappijen een rol gaan spelen. Zij zouden kunnen voorzien in seriematige gedifferentieerde betaalbare bouw. Anders dan voor de Tweede Wereldoorlog probeerde men voor elk soort bewoner een huis op maat te bieden: gezinnen, alleenstaanden, ouderen. En zo verschenen in Haren voor het eerst flats maar ook nieuwe woningtypes. In de Molenbuurt.

De Molenbuurt werd ruim opgezet, met veel groen waaronder het Hendrik de Vries plantsoen en kleinschalig. Er was nog voldoende grond om een dergelijk ruim opgezet plan te realiseren.

De wegen zijn rechtlijnig en gebaseerd op het al bestaande patroon van landweggetjes, sloten en weilanden. De woningen staan allemaal rechtlijnig in het gelid langs de rooilijnen die, behalve aan de Vondellaan, nergens verspringen. De wijken waren in de jaren zestig gericht op het groeiend autobezit van de bewoners. Een groot aantal woningen is daarom voorzien van een eigen garage, er zijn parkeerterreintjes, garageboxen of parkeerruimte vlak bij de woning.

Veel woningen zijn gebouwd in opdracht van Bouw- en Exploitatiemaatschappij Bo-Wan uit Amsterdam. Deze maatschappij kocht de grond en de Harense architect Pieter Mient Hoekstra (1922-2010) maakte de ontwerpen.