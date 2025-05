Rubriek Old Go (mei 2025)

Column:

De scholen in Glimmen

Hup, klompen aan en naar school! Zo zal het vroeger ongeveer gegaan zijn. De kinderen uit

Glimmen moesten lopend naar de lagere school in Noordlaren. Over het Kerckepad, het

verlengde van de Oude Schoolweg, op de Glimmeres. Glimmen was op Noordlaren gericht, want daar was een kerk. Het dorp kreeg in 1644 toestemming van het Groningse stadsbestuur bij de Bartholomeüskerk een schoollokaal te bouwen. Later kwam er de school De Rieshoek (1908 – 2014).

Openbare school

Het was ver lopen van Glimmen naar Noordlaren. Daarom kreeg Glimmen in 1810 een eigen school. Een openbare, dus voor iedereen. Het houten schooltje kwam in de noordwesthoek van de driesprong A-weg / Meentweg te staan. De plek ging Schoolkampen of Schoolkampsakkers heten. De A-weg heette tot 1939 de Oude Schoolsteeg. Tot waarschijnlijk 1860 heeft hier een school gestaan. In 1859 is er een school gebouwd aan de Rijksstraatweg / Oude Schoolweg (tot 1939 de Spoorstraat). Onverklaarbaar waarom op Topotijdreis al een school in 1850 is te zien. Deze school is in 1900 afgebroken en werd er het huidige schoolgebouw met drie lokalen en een ruime entree in het midden van de voorgevel gebouwd. De bouwer was aannemer Harm Sijtsma uit Zuidlaren. In 1933 kwam er aan de rechterkant een lokaal bij met daarachter een gymnastiekzaal en ertussenin de nieuwe ingang. De school kreeg de naam OBS De Meent: een verwijzing naar de Meentweg.



Christelijke school

Het protestantse deel van Glimmen wilde tot verdriet van anderen in 1930 een eigen school.

Deze werd gebouwd door gemeente-architect Ulbe Nieuwenhuis, aan de weg die de naam

Nieuwe Schoolweg kreeg. Er werd begonnen met lesgeven in een opslagloods van kwekerij Vroom, Parallelweg 65. In 1932 was het gebouw klaar en heette Christelijke Nationale School (CNS). Van 1985 tot 2013 was dit CBS De Marke. Voor gymnastiek moesten de leerlingen naar de Openbare School. Quintusschool In 2013 zijn De Marke en De Meent samengegaan en werd Quintusschool genoemd, die daarvoor aan de rechterkant werd uitgebreid. Zo was er weer één school in Glimmen net als voor 1930. De Rieshoek heeft zich in 2014 aangesloten bij de Quintusschool. Tegenwoordig lopen geen kinderen meer op klompen naar school en het lopen is veelal fietsen geworden.