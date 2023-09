Rubriek van de centrummanager: Daphne de Haan

Column:

Door: Redactie

Nieuw seizoen nieuwe kansen!

De zomer sluiten we langzaamaan af. De winkels vullen zich met de nieuwe collectie en de laatste hippe trends voor het najaar. Inmiddels draait ook de ‘event kalender’ weer op volle toeren. Afgelopen week hadden we de Seniorenmarkt; een informatiemarkt voor ouderen. Hoe prettig is het te weten wat er allemaal voor zorg wordt geboden én wat voor mogelijkheden er allemaal zijn in Haren & dat alles bij elkaar op een gezellige knusse markt. Volgend jaar weer op 31 augustus! ( ja ja, successen leggen we in Haren direct vast 😉

Een begrip is natuurlijk ook de Kunst & Cultuurmarkt. Deze lag oorspronkelijk in handen van de Culturele Raad, maar ik ondersteun deze vrijwillige dames met alle liefde. 23 september hebben we de traditionele Fashiondag in het centrum met als hoogtepunt twee modeshows voor de dorpskerk. Deze keer hebben wij een nieuw initiatief gekoppeld aan deze dag: namelijk ‘Harens goud’. De focus ligt op het verbinden van generaties, zaterdag 23 september doen wij dat door middel van een Buddy aan een ‘Goldie’ te koppelen zodat zij samen naar het centrum van Haren komen en de start van het nieuwe seizoen te ervaren! Show bekijken, even winkelen, ergens een kopje koffie drinken en dat niet alleen, maar gezellig samen! Dan hebben we vrijdag 29 september de veelbesproken WIJNLOOP tussen 18-21 uur. Een succes gegarandeerd! Deze events zorgen voor gezelligheid in het centrum en daarmee hopen we te laten zien dat we voor beleving gaan in Haren en niet alleen onze spreekwoordelijke deur open te zetten en verwachten dat de klanten/gasten vanzelf wel komen. Achter de schermen gebeurt er ook veel, zo zitten we eind van de maand samen met diverse vastgoedeigenaren/ bedrijfsmakelaars om grip op de leegstand in Haren te houden. Elkaar versterken en met elkaar meedenken is iets wat bij mij bovenaan het lijstje staat! Hoop dat u dat zo langzamerhand ervaart. Opmerkingen, tips of vragen? Mail mij gerust! Info@bedrijvenverenigingharen.nl