Rubriek van de centrummanager (Daphne de Haan) maart 2025

Column:

Door: Redactie



Ik heb er zin in!

Het eerste kwartaal van het jaar is bijna weer voorbij. Het zijn niet de gezelligste maanden van het jaar wat betreft de beleving in het centrum van Haren. Maar na een drukke decembermaand is het ook wel even lekker om de rustige periode in te gaan. En stilstaan bij alles wat we hebben gedaan, afhandelen en weer nieuwe plannen maken. Maar langer dan dit moet het niet duren, wat mij betreft! Begint bij mij nu wel weer te kriebelen en gelukkig hebben we ook dit jaar weer een aantal gezellige events in Haren gepland. 29 maart de eerste! Aftrap van het voorjaar: het Fashionweekend! Met drie spetterende modeshows voor de Dorpskerk. Met deze editie een speciale gast: Antine van Winter vol liefde, wie heeft dat nou niet gekeken de afgelopen weken? Achter de schermen zijn wij druk met alle voorbereidingen voor de komende periode. Want Pasen en Koningsdag (dit jaar op 26 april) en de wijnwandeling (zelfde als de Wijnloop) zullen ook weer een fantastisch feest worden! We gaan weer naar buiten, elkaar ontmoeten! Genieten van reuring op straat. Terrasje pakken, de tuin en ons huis weer opfleuren met vrolijke kleuren. De mode belooft ook weer veel goeds dit seizoen. Heerlijk toch al die vrolijke mensen op straat, we zijn eraan toe dat het zonnetje gaat schijnen en wij de beleving weer gaan voelen in Haren. Benieuwd naar alles wat er qua events aan gaat komen? Kijk op onze site www.ErvaarHaren.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte! Heb jij ook een leuk idee voor een event en zin om je handen uit de mouwen te steken? Mail mij, ik denk graag met je mee! Info@ondernemendharen.nl