Rubriek van de Centrummanager: Daphne de Haan

Door: Redactie

Een trots besefmoment…

Opeens is het half december, vlak voor de kerst…

Een geslaagde kerstmarkt achter de rug en dan opeens grijpt mij dit besefmoment aan; Het begin van 2022 was een drama, voor de zoveelste keer in Lockdown. Winkels & horeca gesloten voor publiek. Evenementen die op de planning stonden moesten worden gecanceld en/of uitgesteld. En de grote vraag was: wat brengt ons de komende tijd? Is het nog wel haalbaar om een winkel/ restaurant te hebben? Wat is nu de juiste manier van handelen in deze bizarre tijd. Met mij hebben zeker veel collega-ondernemers zo gedacht. Maar toen opeens mocht alles weer, wauw! Eerst wel met een onderbuikgevoel natuurlijk, want wat brengt ons het najaar? We werden voorzichtig; events gingen door, maar niet te uitbundig, stel je voor dat het op het laatste moment niet door kan gaan. De inkoop in de winkels werd op een andere manier gedaan dan voorheen, elke keer dat stemmetje in je achterhoofd: wat als we weer dicht moeten? Maar nu, half december schrijf ik dit bericht met een sjaal en muts op in huis, want tja nu hebben we weer een ander crisis om mee om te gaan. Maar ik realiseer mij dat de laatste weken heerlijk waren! De spanning van een Lockdown viel langzaam van ons af, de events in ons centrum waren weer zo uitbundig als nooit tevoren, denk aan de Fashiondag, de Wijnloop, Culinair Haren, de intocht van Sinterklaas, het Sinterklaasfestival, de diverse ‘give away’ acties om ons merk ERVAAR HAREN te promoten én de kerstmarkt van afgelopen weekend. En nu Haren straalt met de feestverlichting boven de weg en in de bomen als nooit tevoren! De prachtige kerstbomen voor de kerk, op het Hadera-& Anjerplein zijn een afspiegeling van de samenwerking met de Gemeente Groningen, want ook die is in 2022 vele malen hechter geworden. De winkeliers van Haren zijn blij dat ze dit jaar weer de beleving en gezelligheid voor u hebben kunnen financieren en ik ben trots dat ik dit als centrummanager het afgelopen jaar heb mogen coördineren/organiseren, samen met het bestuur van Ondernemend Haren. Ik wens u een heerlijke kerst & op naar een geweldig 2023!