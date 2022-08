Webcolumn J.E. Bosch (augustus)

Column:

Door: Redactie

OMFIETSEN

Sinds ik mijzelf eigenmachtig de rijbevoegdheid heb ontzegd fiets ik met opgeruimd gemoed door Harens lommerrijke lanen. Maar gedurende meerdere weken voor de “bouwvak” lagen enkele van die lanen er uit, zoals de Lokveenweg, een deel van de Stationsweg en (erg lang) de Anjerlaan in Oosterhaar. Omfietsen dus. Nu was ik dat al wel enigszins gewend, want ingevolge de adviezen van de bekende wijnschrijver Hubrecht Duyker ga ik af en toe op jacht naar de zogeheten omfietswijnen.

Inmiddels zijn de diverse klussen weer perfect geklaard en blijft mijn omfietsgewoonte (alles met mate uiteraard) beperkt tot de wijn. Maar afgelopen vrijdag sloeg de schrik mij toch weer om het hart. Ik ontwaarde langs de Waterhuizerweg een aantal grote gele borden, die weliswaar nog weggedraaid stonden maar toch het ergste doen vrezen. Als die weg straks wordt afgesloten; hoe bereik ik dan mijn onderkomen aan het Hemelrijk?

De oplossing zal dan vermoedelijk liggen in omfietsen via de Onnerweg en het Laagveld. Helaas bevinden zich langs die route bij mijn weten geen “wijnboeren”.