11 juni – 112Groningen Dag voor liefhebbers van hulpdiensten, een top-uitje voor gezinnen

Door: Redactie

Op zaterdag 11 juni stroomt MartiniPlaza vol publiek, waaronder veel nieuwsgierige kinderen. Op de 112Groningen Dag presenteren belangrijke hulpdiensten zich aan het publiek en kan jong en oud met hulpverleners in gesprek. Organisator is Martin Nuver van 112Groningen, die ook 112-verslaggeving voor Haren de Krant verzorgt.

Martin Nuver van 112Groningen.nl zegt: “Ook dit jaar pakken we weer

spectaculair uit. De gehele dag zijn er demonstraties en de hulpverleners geven u graag uitleg over hun werk. Op het Horecaplein kunt u terecht voor een hapje en een drankje en doorlopend zijn er muzikale optredens. Daarnaast komen ook een aantal bekende Nederlanders zoals politievlogger Jan Willem, maar ook Bas Baas en Niels Hoogma, ook zeer bekend van YouTube en tv serie Wegmisbruikers. Ze zijn de hele dag aanwezig en zetten zich in voor Stichting Opkikker.”

In 2022 bestaat de nieuwssite 112Groningen.nl negentien jaar, met dagelijks ruim 50.000

bezoekers is deze calamiteitensite uitgegroeid tot één van de grootste nieuwssites in de

provincie Groningen. De volgende organisaties (en meer) laten zich (met materieel) zien: politie, brandweer, ambulance, justitie, defensie, Burgernet, Usar (search and rescue). Er zijn ook demonstraties. De beurs is geopend van 10.00-17.00 uur. Kaartjes kosten 3,00. Kinderen t/m 4 jaar gratis.