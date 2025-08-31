13 september: 85 jaar EHBO Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Binnenkort bestaat de EHBO-vereniging Haren e.o. precies 85 jaar. Daarom organiseert de vereniging een feestelijk evenement op het plein voor het Clockhuys op 13 september van 11.00-15.00 uur.

Die dag doen verschillende hulpdiensten mee en is er een LOTUS aanwezig, die letsel ‘naspeelt’. Publiek kan een wond laten ‘grimeren’ en er is een demonstratie hoe je LOTUS-acteur kunt worden. Natuurlijk wordt ook het volgen van een EHBO-cursus in Westerholm gepromoot. Deze wordt vaak deels vergoed door de zorgverzekering. Meer informatie over de feestelijke dag: ehboharen.nl,