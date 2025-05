17 mei Open Dag in De Hortus

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 17 mei is iedereen welkom in De Hortus aan de Kerklaan in Haren. Tijdens de Open Dag kunnen we op avontuur en misschien wordt het voor u wel de eerste kennismaking. Der Hortus is gewoon open die dag, maar de tijdslots voor De Draak danst weer zijn reeds uitgegeven.

Lees alles over de open dag: Hierbij informeer ik je nog even over onze Open Dag van de Chinese Tuin op zaterdag 17 mei en nodig ik je graag uit om te komen en er eventueel wat aandacht aan te besteden.

Alle informatie vind je hier https://www.hortusharen.nl/agenda/de-draak-danst-weer/