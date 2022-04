206 zonnepanelen op dak RK Kerk Haren: feestelijke ingebruikname op 3 mei

Nieuws:

Op dinsdag 3 mei a.s. wordt het eerste zonnedak van een buurtcoöperatie in Haren, Coöperatie Energiek Maarwold, in gebruik genomen. Het bijzondere is dat hiervoor het dak van de RK kerk in de buurt, de H. Nicolaaskerk, wordt benut.

Hiermee wordt een historische stap gezet: dit is de eerste katholieke parochie in Nederland die met een coöperatie een overeenkomst heeft gesloten om zonne-energie op te wekken voor de buurt. Er zijn meer ‘groene kerken’ waar veel aandacht is voor duurzaamheid, energietransitie en het bijdragen aan een oplossing van de klimaatcrisis. Maar dat heeft dan altijd betrekking op de energievoorziening van de kerk zelf. Dit is echter de eerste katholieke kerk die zich op deze manier dienstbaar opstelt voor de buurt, door het kerkdak beschikbaar te stellen om de energietransitie te stimuleren. De feestelijk opening van de installatie zal door de wethouder voor Energietransitie van de gemeente Groningen, Philip Broeksma, plaatsvinden, in aanwezigheid van het bestuur en de participanten van de coöperatie Energiek Maarwold en het bestuur van de Parochie Hildegard van Bingen.

De installatie op het zonnedak zal met 206 zonnepanelen naar verwachting ruim 70.000 kWh per jaar opleveren. Een kleinere installatie (met 14 panelen) levert de energie voor de kerk zelf.

Er zijn 20 participanten voor dit eerste zonnedak van de coöperatie.

De ingebruikneming van de installatie vindt plaats in de H. Nicolaaskerk, Irenelaan 2. Haren

Tijdstip: dinsdag 3 mei 2022, 16.00 u.

Onder het bewind van wethouder Broeksma is het gemeentelijk beleid van ‘zon- op-daken’ tot stand gekomen; tevens is hij de ‘dorpswethouder’ voor Haren.

Zie verder: website coöperatie: www.energiek-maarwold.nl.