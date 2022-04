40 jaar geleden startte TIB met PVC-buizen in de woonkamer

Door: Redactie

Jaap Boerema trok in 1982 de stoute schoenen aan en richtte zijn eigen installatiebedrijf in Haren op. De huiskamer aan de Mellenssteeg was zijn magazijn. Deze maand hebben hun opvolgers Eelke en Marja Stegewans het 40-jarig jubileum gevierd.

Hoe het begon

Jaap Boerema was leerling elektricien toen hij in 1972 bij de firma Berghuis in Haren ging werken. Hij was leergierig en volgde doorlopend scholingen. In 1981 solliciteerde hij bij een ander technisch bedrijf naar de functie ‘bedrijfsleider’, maar dat ging niet door. Na een lange wandeling met zijn vrouw Geertje nam hij toen een besluit: een eigen zaak. De bank wilde hem wel een krediet geven om een bestelwagentje en materiaal te kunnen aanschaffen. Hij liet folders drukken en die ging hij met zijn vrouw en zijn moeder in Haren bezorgen. “Het eerste telefoontje kwam van Otto Jansen, de beheerder van Sassenhein, die een klus voor me had. Zo begon het.”

“Is er werk?”

Al snel haalde Boerema meer klussen binnen en nam monteurs in dienst. Dag en nacht werken, tot in de kleine uurtjes offertes maken en rekeningen typen. Zijn vrouw zegde haar baan in de gezinsverzorging op en kwam in de zaak. Het bedrijf liep zo goed, dat het magazijn in 1985 werd verplaatst naar de Middelhorsterweg, waar in 2005 zelfs een groot bedrijfspand werd gebouwd. In 1990 kwam een bescheiden 22-jarige jongeman vragen of er werk voor hem was. Hij was leerling monteur en heette: Eelke Stegewans. “Ik heb nooit de bedoeling gehad om het bedrijf later over te nemen”, zegt hij. “Ik deed gewoon mijn werk.”

foto: Eelke en Marja Stegewans, Geertje en Jaap Boerema bij het kantoorpand Felland-Noord.

