80 jaar vrijheid in Haren, geen activiteiten op 5 mei, maar wel in april

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren wordt aandacht besteed aan 80 jaar vrijheid. Dat gebeurt niet met activiteiten in het dorp op 5 mei, waar de winkels over het algemeen gesloten zullen blijven. Hieronder informatie over de activiteiten in april

Lezing in Glimmen

In Glimmen is er wél een lezing over dit thema. Op 13 april 2025 wil men in De Groenenberg stilstaan bij een belangrijk moment in de geschiedenis van Glimmen: de 80ste verjaardag van de bevrijding van ons dorp Glimmen. Een dag om te herdenken en het bevrijdingsfeest te vieren.

De herdenking/viering begint ’s middags om 15 uur met een bijzonder programma, waarin men een verhaal van vroeger tot leven laat komen. Het gaat over de gebeurtenissen die zich hier afspeelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de impact daarvan op het dagelijks leven van de mensen die hier woonden.

Tevens zullen er gedichten worden voorgedragen door kinderen uit groep 8 die zij zelf hebben gemaakt of uitgezocht.

Om deze bijzondere gebeurtenis verder te markeren, zal men met de kinderen een boom planten, de Ginkgo: de Boom van Hoop. Deze boom staat voor de kracht van vernieuwing, van hoop, en voor de herinnering aan het verleden die we doorgeven aan de toekomstige generaties. Kinderen uit het dorp kunnen dan wensen in de boom hangen.

De muzikale omlijsting van deze middag wordt verzorgd door Dali Thodria, pianiste, en Caroline Babendererde, violiste. Beiden komen uit Glimmen.

Na het middagprogramma wordt vrijheidssoep geserveerd en de dag wordt feestelijk afgesloten met een optreden van de band Honey Jar!

Waar – Dorpshuis de Groenenberg

Wanneer – Zondag 13 april

Aanvang – 15.00 uur

Bijgaand het programma van de middag/avond

15.00 uur Opening door Jan Hommes

15.10 uur 2 gedichten voorgedragen door Ilona Duits

15.15 uur Muziek door Dali Thodria, piano en Caroline Babendererde, viool

15.30 uur Verhaal Eppo Koldam ca. 25 min minuten

15.45 uur Koffie/thee

16.00 uur Muziek door Dali Thodria, piano en Caroline Babendererde, viool

16.15 uur Gedicht door kinderen van de Quintusschool

16.20 uur Planten van ‘boom van de hoop’ en inhangen van vredeswensen door kinderen van de Quintusschool

17.00 uur Vrijheidssoep.

17.30 uur Viering met een optreden van Honeyjar.

Fietstocht

De historische vereniging Oldgo in Haren heeft een fietstocht uitgezet langs historische plekken, die te maken hebben met 80 jaar vrijheid. Meer informatie:

Ter gelegenheid van de viering van 80 jaar vrijheid heeft Old Go een boekje samengesteld met korte verhalen over de plekken in Haren die een relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog: Langs de plekken van WO II. U kunt dit boekje gratis ophalen (zolang de voorraad strekt) bij de voorverkoopadressen van Harens Old Goud (Boomker Boeken, Raadhuisplein 7 Haren; Bruna, Brinkhorst 22 Haren; Total, Rijksstraatweg 227A Haren; Wilma’s erf, Zuidveld 16 Onnen), bij de bibliotheek in Haren, bij het voormalig raadhuis op het Raadhuisplein, Haren en op de eerste donderdagmiddag van de maand bij het infocentrum van Old Go aan de Oude Brinkweg 12A, Haren.

De in het boekje beschreven tocht gaat lang 30 plekken in de gemeente. De uitgave is geïllustreerd met veel foto en er zijn twee kaarten opgenomen waarop de beschreven plekken zijn aangegeven. U kunt de uitgezette tocht op verschillende manieren beleven. U kunt de tocht op eigen gelegenheid fietsen, desgewenst in gedeelten. U kunt er ook voor kiezen er een wandeling van te maken en alleen de plekken in het dorp Haren aan te doen.

Op zaterdag 3 en zondag 4 mei 2025 bestaat de mogelijkheid de tocht te fietsen onder begeleiding van een deskundige gids van Old Go. We starten dan vanaf het Raadhuisplein in Haren. Beide dagen om 14.00 uur. Voor een goede organisatie is aanmelding voor de tochten op 3 en 4 mei verplicht. U kunt dat doen via geboektinharen.com. Daar kunt u kiezen voor de gewenste dag en het aantal deelnemende personen opgeven. Helaas geldt wel: vol=vol.

Bevrijdingsconcert 26 april

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning en de herdenking en viering van 80 jaar Bevrijding, organiseren de Werkgroep Goede Doelen van de Gorechtkerk en de Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” te Haren een feestelijk Oranje-Bevrijdingsconcert.

Waar en wie?

Dit concert zal worden gehouden op zaterdagavond 26 april a.s. in de Gorechtkerk te Haren. Aanvang: 20.00 uur

Medewerking verlenen:

Het Christelijk Fanfarekorps “Juliana” uit Hoogezand o.l.v. Bauke Burghgraef

Het Eelder Bloemenkoor o.l.v. Mark Pepping

Hans Noordveld, organist

Aangezien Haren op 14 april 1945 door Canadese strijdkrachten werd bevrijd, zal voor dit feestelijke concert de Ambassadeur van Canada in Nederland worden uitgenodigd.

Tijdens het concert worden historische (film-) beelden van de bevrijding van Haren vertoond en zal muziek uit de bevrijdingstijd ten gehore worden gebracht.

De toegang tot het concert is gratis.

Bij de uitgang kunnen bezoekers een financiële bijdrage leveren voor de volgende goede doelen:

Een nieuwe kuipschommel in het kindercentrum van “Visio” te Haren en de Stichting Eboo, die ervoor zorgt dat kinderen uit sloppenwijken in Nairobi (Kenia) onderwijs kunnen genieten.