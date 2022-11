Aan de hand van bundel ‘Haren verbeeld!’: Virtuele poëzie- en prozawandeling door Harense dorpskom

Nieuws:

Door: Redactie

In 2016 verscheen de bundel ‘Haren Verbeeld!’. Hareners lieten zich in poëzie en proza inspireren door de Harense natuur, een Harens gebouw of beeldhouwwerk. Vanaf heden is deze literaire wandeling ook virtueel te maken. De wandeling voert langs een twaalftal locaties in het Harener dorpskom (met wat uitstapjes naar buiten). Op die locaties zijn filmpjes gemaakt, waar schrijvers en dichters hun in de bundel opgenomen werk voordragen. Dorpswethouder van Haren en cultuur, mevrouw Kirsten de Wrede, was bij de presentatie aanwezig.

De wandeling is uitgezet door Friso Bavinck en de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren. De directe aanleiding was het veertigjarig bestaan van de Culturele Raad. De wandeling is te vinden op https://www.geboektinharen.com/poëziewandeling-door-haren. De wandeling is ongeveer 2 kilometer. Binnenkort zullen onderweg de bijdragen van de auteurs – bijvoorbeeld op de smartphone – te beluisteren zijn via een QR code.

De teksten worden uitgesproken door de auteur zelf of door Saakje of Jan Spoelstra of Friso Bavinck. De bijbehorende filmpjes werden gemaakt door Freek Visser.

De beschrijving van de route is te vinden op https://www.geboektinharen.com/event-details/haren-verbeeld-routebeschrijving-van-de-poeziewandeling-door-haren.

De teksten maken, zoals gezegd, deel uit van de bundel ‘Haren verbeeld’. Dit boek is in digitale vorm verkrijgbaar (pdf) voor € 3,00 en te bestellen via info@geboektinharen.com.

Deze Poëzie- en prozawandeling is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Foto: Voordracht door Margriet Wortelboer bij het beeldje ‘Meisje met hoofddoek’ van Swami Anand Vygiano, dat staat aan de Kerkstraat in Haren (foto: Jan Spoelstra).