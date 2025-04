Achter de schermen van Jumbo Anjerplein

Door: Redactie

De Jumbo aan het Anjerplein is voor veel mensen het verlengstuk van hun huiskamer. Ze komen iedere dag voor hun dagelijkse boodschappen. Jumbo is samen met de andere ondernemers aan het Anjerplein belangrijk in het leven van velen en speelt ook een centrale rol in de wijk Oosterhaar. Niet alleen voor boodschappen maar ook als ontmoetingsplek voor dorpsgenoten. Bedrijfsleider Judith Wielinga gunt ons een kijkje achter de schermen van dit dynamische bedrijf.



Bijenkorf

De oppervlakte van 1200 m2 is voor Jumbo-begrippen best klein en dan te bedenken dat er wekelijks 12.000 mensen de kassa passeren. Logisch dat goed wordt nagedacht over looppaden, manoeuvreerruimte voor winkelwagens en over de logistiek van het ‘vakken vullen’. Winkelend publiek van alle leeftijden mengt zich met tientallen medewerkers die de voorraad aanvullen, schoonmaken, zelfscankassa’s in de gaten houden en kassamedewerkers. Natuurlijk moeten er voortdurend keuzes worden gemaakt over het assortiment: wat wel en wat niet? Welke regioproducten? Waar moeten ze staan? Kortom, deze winkel is een bijenkorf, zeven dagen per week.

Klantbehoeftes van diverse generaties

Judith Wielinga doet dit werk al veertien jaar, waarvan een kleine drie jaar aan het Anjerplein. “We hebben hier klanten van zeer verschillende generaties en die willen we natuurlijk allemaal tevreden stellen. De behoeften lopen nogal uiteen, alleen al wat betreft assortiment en klanten willen graag vlot winkelen. We denken daarom voortdurend na over de indeling en proberen daarbij rekening te houden met onze klanten. De koffietafel is er in coronatijd uit gegaan om bekende redenen. We hebben de keuze gemaakt om deze weg te laten om in een andere behoefte te kunnen voorzien van klanten.”

PostNL

Onlangs waren er vragen over de keuze om te stoppen met de PostNL-service in de winkel. Judith legt uit: “We hebben deze keuze zorgvuldig gemaakt, omdat we onze klanten graag nog meer aandacht willen geven. Een warm welkom en een vriendelijk afscheid vinden we erg belangrijk. Door deze verandering kunnen onze medewerkers zich beter richten op het helpen en adviseren van onze klanten, wat zorgt voor een prettiger winkelervaring.

Daarnaast bracht de combinatie van PostNL-pakketten en de zelfscankassa’s soms uitdagingen met zich mee, vooral op drukke momenten. We begrijpen dat deze service werd gewaardeerd en onderzoeken de mogelijkheden om dit bijvoorbeeld onder te brengen met een PBA (PostNL-muur) bij onze winkel of op het winkelplein. Hiervoor zijn we onder andere afhankelijk van de gemeente.”

Een ander vraagstuk waar Judith zich over buigt op basis van de feedback van onze klanten, zijn de fietsenrekken. Ze zegt: “Die staan te ver van de ingang, vinden we. Hier willen wij ook graag iets aan doen en hiervoor zoeken we de verbinding met de gemeente.

Belangen

Judith begrijpt dat de noodzaak om keuzes te maken om zoveel mogelijk klanten tevreden te stellen ook tot teleurstelling kan leiden bij andere klanten. “Alle collega’s doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen en streven naar de beste service. Daar mogen onze klanten op vertrouwen. Het continu afwegen van de verschillende belangen maakt mijn werk uitdagend maar vooral ook leuk.” Judith hoopt haar bijdrage te leveren aan een positieve winkelervaring voor haar klanten. “Want daar gaat het tenslotte om”, zegt ze. Ze weet hoe belangrijk de Jumbo is voor de leefbaarheid van Oosterhaar en daar wil ze zich graag voor inzetten. Heeft u vragen of ideeën, laat het Judith weten.