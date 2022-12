Actie voor Oekraïne

Door: Redactie

De redactie ontving de volgende informatie.

VOOR DE OEKRAINERS; GRAAG WARME SPULLEN!

De winters in de Oekraïne zijn erg koud, -10º en –20º is heel normaal. Velen leven daar momenteel zonder verwarming, water of licht.

Men heeft behoefte aan warme spullen. Wij, Lionsclub Groningen Pronkjewail, zamelen warme spullen in voor de Oekraïners.

Er is behoefte aan:

– Dekens en slaapzakken – graag schoon en in plastic verpakken.

– Winterjassen – geen kleding..!!!

– Shawls, mutsen en warme handschoenen per paar.

– Thermo- en skikleding.

– Snowboots, gevoerde laarzen of schoenen.

Aan de inwoners van Haren het verzoek deze actie te steunen? Heeft u thuis nog spullen die u wilt doneren? GRAAG!

De spullen die wij inzamelen gaan naar de Oekraïne via de Stichting De Leeuw Kyiv (https://www.deleeuwkyiv.nl/), waar Kees en Emmeke Huizinga, bekend van eerdere acties dit jaar, aan verbonden zijn. D.w.z. de spullen gaan via Loonbedrijf de Haan in Hellum op transport naar de Oekraïne.

Waar kunt u de warme spullen inleveren?

· Op vrijdagmiddagen 16, 23 en 30 dec. tussen 17.30 – 18.00 uur in Haren,

Ruitersteeg 4-1 Haren. (De inrit ligt tussen Ruitersteeg 4 en 4A.)

· Tijdens kantooruren t/m 23 dec. aan de Gotenburgweg 5 in Groningen (RE-ON LAS)

De actie loopt tot eind van dit jaar.

U kunt deze actie ook steunen door een financiële donatie voor het transport naar de Oekraïne en daarnaast voor de aankoop van stroomaggregaten.

IBAN: NL12INGB 0674 6788 42

T.n.v.: Stichting De Leeuw Kyiv