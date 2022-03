Actueel: Alarmerende situatie op Harens Lyceum, persoon met vuurwapen gezien (update met getuige). Verdachte aangehouden met nepwapen.

Door: Redactie

Vrijdagmiddag om 12.00 uur reden politieauto’s met sirene naar het Harens Lyceum aan de Kerklaan in Haren. Daar zou een persoon met een vuurwapen in de school zijn gezien, meldt Dagblad van het Noorden. Onze redactie heeft filmbeelden in handen waar is te zien dat politiemensen met getrokken pistool in klaslokalen lopen.

De verdachte zou zijn aangehouden. Van de politie hebben we nog geen informatie ontvangen.

Update 12.45 uur: We spraken een leerling van het Harens Lyceum. Zij vertelt: “Ik liep de school in om naar de blauwe ruimte te gaan, maar toen werden we tegengehouden. Er werd gezegd dat er een man met een pistool door de school liep. We moesten naar buiten en hebben op de parkeerplaats gewacht. Er was heel snel politie. De man is aangehouden, we mogen nu weer de school in. Alles is weer veilig.”

Update 12.50 uur: RTV Noord meldt dat de man de school is binnengegaan met afgedekt gezicht en een (naar later bleek) nepwapen.

Geëvacueerde leerlingen bij de school.

Foto’s: 112Groningen/Haren de Krant