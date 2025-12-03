Actueel: toekomst Hortus en Biotoop – gemeente schetst de scenario’s

Door: Redactie

De Hortus en De Biotoop in Haren zullen wat de gemeente Groningen betreft een metamorfose ondergaan. Na het peilen van meningen en inzichten van alle betrokkenen heeft het College de gemeenteraad ingelicht over de ruwe schets van de toekomst.

De brief aan de raad kent een lijvig werkboek als bijlage, waarin in artistimpressions en uitgebreide teksten wordt verteld waar de gemeente naartoe wil. In grote lijn wil men de Hortus een stevige upgrade geven, waarbij in een van de denkrichtingen op termijn wonen in het groen tot de mogelijkheden gaat behoren, maar waar ook een ‘groene trekpleister’ van internationale allure kan ontstaan. De Biotoop wordt gesloopt en moet plaatsmaken voor nieuwbouw voor sociaal wonen en werken en dat kan in de vorm van een coöperatie. De functie blijft dus globaal dezelfde, maar er moeten wel financiële hobbels worden overwonnen om dit haalbaar te maken. Het Zoölogisch Lab, een markant historisch pand naast de Biotoop, zal moeten worden gerenoveerd en een nieuwe functie moeten vinden. Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Hortus op 8 december om 17.00 uur.

Drie perspectieven

De gemeente heeft haar toekomstbeeld gevat in drie mogelijke perspectieven.

Perspectief Groene Parel

Dit perspectief blijft het dichtst bij het huidig gebruik en beeld en leidt tot een toekomst waarin

het plangebied als intieme creatieve broedplaats, rustige woonomgeving en ontspannen

Hortus vooral een lokale rol vervult voor Haren en Groningen.

Perspectief Trekpleister

In dit perspectief wordt het gebied onderdeel van het palet aan culturele, recreatieve trekkers

in en om de stad Groningen. Met een eigen profiel náást dat van de binnenstad, Suikerzijde,

Kardinge. Het vervult een functie als publiekstrekker voor Groningen en wijde omgeving. In dit

perspectief is méér transformatie voorzien, vooral in het ‘hart’ cq de tuinen bij het Zoölogisch

lab.

Perspectief Woonlandschap

In dit perspectief is het profiel méér op wonen gericht met zowel ter plaatse van het Biologisch

centrum als in de noordrand van de Hortus als in de tuinen van het Zoölogisch lab ruimte voor

wonen in het groen. Het gebied krijgt een lokale tot bescheiden regionale functie.

Het werkboek is in te zien via deze link: https://documenten.groningen.nl/481_HORTUSBIOTOOP_251125.pdf

De brief die 2 december aan de gemeenteraad is gestuurd: 02. Toekomstperspectief Hortus-Biologisch centrum rb