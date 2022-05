Actueel: vanaf 1 augustus opvang Oekraiënse vrouwen en kinderen op voormalige camping De Fruitberg

Door: Redactie

De gemeente Groningen heeft contact opgenomen met de nieuwe eigenaren van voormalige Camping De Fruitberg in Onnen. De vraag aan hen was of met ingang van 1 augustus ongeveer 70 vrouwen en kinderen uit Oekraïne kunnen worden gehuisvest in de 18 vakantiechalets op het terrein.

Bas van Engeland en zijn vrouw Annemieke hebben positief gereageerd op het verzoek, hoewel ze juist druk bezig zijn het terrein geschikt te maken voor een natuurlijke gezinscamping. Daarover stond vorige maand een uitgebreid artikel in Haren de Krant. Van Engeland: “We gaan gewoon door met onze werkzaamheden, maar vinden het ook fijn dat deze vrouwen en kinderen in deze natuurlijke omgeving een veilige plek kunnen vinden.” De voormalige camping was tussen 2014 en 2017 ook al een COA opvanglocatie voor 400 vluchtelingen.

Vrijdag 20 mei om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners in de Tiehof Onnen, waar wethouder Isabelle Diks een toelichting zal geven.

Naar verwachting zal de opvang duren tot februari 2024. Haren zal vanaf 1 augustus plaats bieden aan 230 vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige Nesciohotel en dus 70 op De Fruitberg. Bij deze aantallen zijn nog niet meegerekend de opvang op verschillende particuliere adressen in Haren en omliggende dorpen.

Op de foto Bas en Annemieke van Engeland (links en rechts) tijdens het rondleiden van de dochter van de oprichter van de oorspronkelijke camping in de jaren 50.



Lees ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/come-back-van-camping-de-fruitberg-in-2023/