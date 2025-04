Actuele gebeurtenissen: Overlast door jongeren

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren wordt de laatste tijd geklaagd over jongeren. Het gaat om overlast in de vorm van groepsvorming op hangplekken, verbale intimidatie en vernielingen. Reacties van getuigen en navraag bij de jongerenwerker in Haren levert het volgende beeld op.

Hart luchten (1)

Het probleem kan niet worden ontkend. Lezers delen graag hun ervaringen na een oproep van deze krant. Een greep uit de reacties: groepjes jongeren reageren (verbaal) agressief wanneer zij worden aangesproken op hinderlijk gedrag. Het rijgedrag op scooters wordt als hinderlijk ervaren (er worden wheelies gemaakt). Iemand zegt: “Ze duwen mensen weg, blokkeren de weg, zijn grofgebekt en onbeleefd. Ze komen intimiderend over in hun houding en gedrag.” Een boze Harenaar zegt: “Als je de pareltjes aanspreekt, krijg je een grote bek van deze kansloze sukkels waarvan de helft ook nog import is met hoodies tot over hun gezicht. Hoog tijd voor de dienstplicht want de ouders voeden ze niet meer op.”



Hart luchten (2)

Een Harenaar: “Vanavond sta ik in het donker voor mijn huis en mijn kat zit aan de overkant van de straat op de stoep. Er komen twee jonge jongens op een fatbike aan. Ze zien mij niet, maar mijn kat wel. De jongen achterop zegt: rij over die kat, rij over die kat!” Op een online platform schreef iemand van de warenmarkt: “Wij staan op de markt in Haren en werden vrijdag ook lastig gevallen tijdens het inpakken. En dat alleen omdat ze drie meiden lastig vielen die net van dansles kwamen. Spugen en intimideren. Ik kon dat niet aanzien en zei er iets van en toen waren wij de Sjaak. Geen gespuug maar wel filmen en intimideren en eentje was duidelijk de aanstichter.”

En nu?

De bloemlezing had langer kunnen zijn, maar het is wel duidelijk dat mensen in Haren overlast ondervinden van jongeren. De gemeente en politie hebben geen informatie kunnen geven. Navraag bij de jongerenwerker van Haren leert dat de meeste namen van overlastgevende jongeren wel bekend zijn en dat er ook tijdens straatrondes met ze wordt gepraat. Hij vindt overlast ontoelaatbaar, maar wil ook begrip voor ze vragen. Buiten het jeugdhonk in de Mellenshorst zijn er geen overdekte plekken waar ze kunnen samenkomen en daarom zet deze jongerenwerker zich daarvoor nu in. “Ze worden keer op keer weggestuurd en dan kan het een keer misgaan”, zegt hij.



Bijeenkomst

In december heeft het jongerenwerk samen met de wijkagenten een informatieavond belegd in de Mellenshorst en daarbij waren ook enkele overlastgevende jongeren aanwezig. Dat verdient een compliment, want ze kregen natuurlijk heel wat boosheid over zich heen. Volgens de jongerenwerker is het probleem bekend en wordt er door politie, gemeente en jongerenwerk tijd en energie in gestoken om het op te lossen.

Haren de Krant wil graag jongeren in Haren interviewen, we zijn geïnteresseerd in hun beleving in het dorp. Wie durft? Mail redactie@harendekrant.nl of app 06-53729366.