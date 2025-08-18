Advertentie: Dé Boerenfietstocht op zaterdag 30 augustus (aanmelden tot 25 augustus)

Door: Redactie

Proef én ervaar het boerenleven in Groen Haren tijdens tweede editie van

Dé Boerenfietstocht op zaterdag 30 augustus

Na de enthousiaste reacties op de eerste editie nodigt Groene Ondernemers Haren (GOH) je met plezier uit voor de tweede editie van Dé Boerenfietstocht op zaterdag 30 augustus. Dit unieke, interactieve fietsevenement biedt een kijkje achter de schermen bij agrarische bedrijven in en rond Haren, met volop aandacht voor streekproducten, het landschap en het boerenleven.

De fietstocht vindt plaats in het prachtige buitengebied van Haren en laat deelnemers op een laagdrempelige manier kennismaken met de diversiteit van het agrarische ondernemerschap in de regio. Je fietst door het karakteristieke landschap, bezoekt deelnemende bedrijven en geniet onderweg van proeverijen, activiteiten en informatie over landbouw en natuur.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee routes:

• De gezinsroute is 15 km en start bij Schapenfokbedrijf Jan Koops in Onnen. Een leuke en afwisselende route voor jong en oud, met activiteiten bij de bedrijven.

• De toerroute is 40 km en heeft twee startpunten: Schapenfokbedrijf Jan Koops in Onnen en Bolhuis Kerstbomen in Haren. Een unieke route langs de Groningse velden en agrarische ondernemers van GOH.

Wat kun je verwachten?

• Bezoek aan verschillende boerenbedrijven

• Proeverijen van streekproducten

• Leuke activiteiten voor jong en oud

• Informatieborden langs de route over het landschap en de gewassen

• Inclusief drie consumptiemunten voor koffie, thee, limonade en een ijsje van IJsboerderij De Onnerpolder

• Deelname aan een quiz met kans op mooie prijzen

Luuk Hoenderken, voorzitter van GOH: “Deze fietstocht is niet alleen een gezellige dag uit, maar ook een manier om te laten zien hoe agrarisch ondernemerschap en landschap hand in hand gaan. We willen bezoekers op een laagdrempelige manier meenemen in de wereld van de boeren in onze regio.”

Aanmelden voor Dé Boerenfietstocht doe je via groeneondernemersharen.nl/fietsen. De fietstocht vindt plaats op zaterdag 30 augustus, tussen 10:00 en 16:00 uur.

Over Groene Ondernemers Haren (GOH)

Groene Ondernemers Haren is een vereniging van 14 agrarische ondernemers in de voormalige gemeente Haren. De vereniging zet zich in voor samenwerking op het gebied van landbouw, natuurbeheer, kennisdeling en promotie van streekproducten. Gezamenlijk organiseren zij activiteiten zoals deze fietstocht om het contact tussen boeren en burgers te versterken.