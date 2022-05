Advertentie: Maak nu je droom waar! Je eigen restaurant beginnen.

Door: Redactie

De eigenaren van Bistro Heerlijk willen mensen enthousiast maken voor het horecavak. Zij stellen hun restaurant open als leerplek voor mensen die een carrièreswitch willen maken. Bistro Heerlijk kan een een plek worden om ervaring op te doen.

Aanbod

Altijd al in de horeca willen werken en misschien later een eigen restaurant beginnen? Maar je bent nu werkzaam in een heel andere branche en doet dus dus geen ervaring op? Dan heb ik goed nieuws! We willen jou in Bistro Heerlijk begeleiden om je dit prachtige vak eigen te maken. Reageer via: info@bistroheerlijk.nl of kijk op www.bistroheerlijk.nl

Wie weet sta jij binnenkort achter onze bar!