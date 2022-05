Advertentie: Proef het boerenleven tijdens de Campina Open Boerderijdag bij de familie Hoving in Haren! 

Door: Redactie

Op 6 juni laat de familie Hoving (foto) zien waar de melk vandaan komt!

Nog op zoek naar een leuk familie-uitje voor Tweede Pinksterdag? Kom dan naar de Campina Open Boerderijdag en proef het boerenleven bij familie Hoving in Haren. Zij openen voor de derde keer de deuren van hun boerderij aan de Oosterweg 123-125. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen van de boerderij en zien waar de melk vandaan komt. Daarnaast worden er verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd, zoals de melkweg race, levensgroot producten memory, skippy-koe racen, melkpak vissen, boerenbowlen, boerengolf, touwtrekken, spijkerbroek hangen, klompenrace, familiezaklopen, en nog veel meer. Na deze inspanningen kan men lekker genieten van Campina zuivel bij de zuivelbar. Daar kunnen diverse zuivelproducten worden geproefd en kan men meer te weten komen over zuivel als onderdeel van gezonde voeding. Deze open dag is gratis te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, aan de Oosterweg 123-125 in Haren. Let op: honden zijn niet toegestaan op de boerderij. Tekst gaat verder onder de foto.

Voor meer informatie, kijk op:

facebook: Campina Open Boerderijdag bij familie Hoving (7) Campina Open Boerderijdag bij de familie Hoving in Haren | Facebook

website: https://www.campina.nl/boerderijdagen

Veefokbedrijf Hoving