Advertentie: The Alt. Mass – Een adembenemende, alternatieve mis voor saxofoon, zang en elektronica

Door: Sales

De eeuwenoude vorm van de mis krijgt een verrassend hedendaagse invulling in The Alt. Mass, een nieuwe muziekvoorstelling van saxofonist en componist Lotte Pen. Op woensdag 5 juni is deze indrukwekkende productie live te beleven in De Oosterpoort in Groningen. Onderaan dit bericht kunt u klikken op een voorproefje van haar spel.

Wat betekent een mis in een tijd waarin velen het geloof losgelaten hebben? Lotte Pen ging de uitdaging aan om deze klassieke vorm te vertalen naar het nu. Samen met de internationaal gelauwerde countertenor Sytse Buwalda maakte zij een meeslepende muzikale ervaring die het midden houdt tussen filmisch, meditatief en spannend.

Lotte Pen wordt gezien als een van de meest vernieuwende Nederlandse musici van dit moment. Ooit speelde ze als saxofonist in grote zalen van Tokio tot New York, maar tegenwoordig schrijft ze haar eigen werk, met invloeden uit pop, neoklassiek en filmmuziek. In The Alt. Mass bundelt ze haar krachten met Sytse Buwalda, een grensverleggende zanger met een indrukwekkende internationale carrière.

De muziek van Lotte Pen wordt lovend ontvangen:

“Zeer intrigerend! De muziek heeft iets van een trance, ik laat me meeslepen” – Lex Bohlmeijer, NPO Klassiek

“De onrust in de muziek maakt plaats voor kalme, langgerekte saxofoontonen die verrassend een stilte-ervaring opwekken.” – Trouw



The Alt. Mass is op 5 juni te horen in De Oosterpoort, Groningen.

Kaarten en meer informatie via: www.lottepen.nl/concerten

Kijk en luister: https://www.youtube.com/watch?v=PibNYcK_Jdk&t=1s

Foto door Isabelle Renate la Poutré