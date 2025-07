Advertorial: U zoekt het ultieme zitcomfort? Kom naar Vriezenveen

Door: Sales

Een uurtje in de auto vanuit Haren en je staat in onze showroom. Daar drinkt u een lekker kopje koffie en gaat u onze stoelen of banken in alle rust uitproberen.

We zijn topleverancier van sfeervolle meubelen in landelijke en klassieke stijl.

Onze ruime collectie bestaat uit leren en stoffen (kasteel)banken en natuurlijk alle bijpassende meubelen zoals fauteuils, salontafels, eethoeken, kasten en accessoires zoals lampen. Er is weinig wat we niet hebben om uw huis te voorzien van de sfeer en ambiance die bij u past.

En natuurlijk: Zitcomfort gegarandeerd

Bij ons is zitcomfort gegarandeerd en dat zeggen we niet zomaar. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om u te helpen bij een verantwoorde keuze. Maar dat niet alleen. Vrijwel al onze meubelen zijn vaak zonder meerprijs aan te passen aan uw wensen. Een zachtere vering, een hogere rug of een lange zitvlak? Meestal is dat geen enkel probleem!



Mogen we u binnenkort begroeten?

De tijd vliegt als je eenmaal bij AP Stijlmeubelen bent. Het is het reisje naar ons mooie Vriezenveen meer dan waard. Al meerdere Harenaars gingen u voor, dus wat houdt u tegen?

Westeinde 101a, Vriezenveen

www.apstijlmeubelen.nl

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur

Zaterdag op afspraak: bel door de week om een afspraak te maken 0546 566026



Gespecialiseerd in klassieke en tijdloze stijlmeubelen. Altijd sfeervol en van hoge kwaliteit!