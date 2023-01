AI-Parade in de bibliotheek, wat zou dat zijn?

Nieuws:

Door: Redactie

Als we horen dat er van 3 t/m 26 februari een AI-Parade in Haren plaatsvindt, is het misschien niet iedereen duidelijk wat dat is. Coördinator Hans van Hest van de bibliotheek in Haren vertelt er zo enthousiast over, dat we de oren spitsen.

Het evenement gaat over Artificial Intelligence (AI). Kunstmatige intelligentie, die we wel kennen van VR-brillen. Tijdens de genoemde periode zijn er workshops, speelse installaties, films en documentaires over AI in de bieb in Haren en Forum Groningen.

Haren

Tickets kunt u bestellen via www.forum.nl/aiparade. Daar vindt u ook het complete overzicht. Daarin staan ook activiteiten voor Haren gepland:

3-25 februari expositie in de bibliotheek over AI

15 februari 19.30 uur: AI in de zorg

U kunt met experts in gesprek over de inzet van AI in de zorg. Wat gaat ver komen en wat kan er nu al?