Al 25 jaar juf op OBS de Wissel

Door: Redactie

Als je al 25 jaar werkzaam bent op dezelfde school, dan mag je gerust een vaste waarde worden genoemd voor die school. Marianne Haverkamp werd dinsdag in het zonnetje gezet, omdat ze al een kwart eeuw bij OBS de Wissel werkt. Hoeveel kinderen (vele honderden) in Haren zullen haar wel niet kennen?

Directeur Bert Beukema: “Juf Marianne heeft op onze school aan vele groepen lesgegeven, maar haar hart ligt toch bij het kleuteronderwijs. Ze vindt deze groep kinderen veruit het uitdagendst en zet zich daarvoor ook optimaal in. Alle kinderen van OBS De Wissel hebben een bloem meegenomen voor deze lieve juf. Haar eigen groep (groep 1/2) werd getrakteerd op een ontbijtje. Het werd een gezellige dag en samen met het team van OBS De Wissel gaan we haar nog extra in het zonnetje zetten.”

Marianne Haverkamp kwam op deze school werken toen De Wissel nog was gevestigd in een te kleine en ietwat rommelige locatie. De school was met de aanleg van de wijk Oosterhaar gebouwd als De Bloemkamp aan de Mellenssteeg. Met het groeien van Oosterhaar groeide de school uit haar jasje en moesten er noodlokalen worden geplaatst. Sinds 2013 is de school, samen met andere organisaties, gevestigd in De Octopus. Dat is een eigentijds gebouw. De school is sindsdien, na enige jaren van terugloop van het aantal leerlingen, weer flink gegroeid. En juf Marianne…die maakte het allemaal mee.