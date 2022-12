Al 58 jaar zwemlessen in Haren; Gewoon achter de woning

Nieuws:

Achter haar woning aan de Nieuwlandsweg in Haren nam Ivonne Mulder (65) in 1997 Saunacentrum Haren over, met de bedoeling om er weer een zwemschool van te maken.

Daarmee trad ze in de voetsporen van de heer J.F. Overzet, die in 1964 achter zijn woning een zwemschool begon. De huidige eigenaren Ivonne en haar dochter Brenda Mulder hebben over klandizie niets te klagen. Er zwemmen honderd kinderen per week. Ivonne: “Kinderen komen overal vandaan om hier te leren zwemmen. Hun ouders noemen het hier ‘huiskamerzwemles’. Veel kinderen vinden het fijner dan in een groot zwembad. Denk maar aan kinderen met autisme, maar eigenlijk vinden alle kinderen het best wel gezellig klein.” Een zwemschool tussen de woonhuizen is nog steeds erg bijzonder.

Energiekosten

De tijden van Corona en stijgende energiekosten zijn spannend voor moeder en dochter. Ivonne: “Gelukkig hebben we zonnepanelen, dat scheelt enorm. We hebben onze prijzen met maar 1,50 per lesuur moeten verhogen tot 16,50.” Concurrentie van zwemlessen in andere zwemscholen en Scharlakenhof ervaart ze niet. Toch was de oprichter van destijds, J.F. Overzet, in 1974 bang dat de opening van Scharlakenhof hem de das zou omdoen. Hij sloot daarom de zwemschool en maakte er een saunacentrum van. In 1997 nam Ivonne Mulder het over met de intentie er weer zwemlessen te gaan geven. En met succes.