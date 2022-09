Algemeen informatief: De beste Freecell spellen om in je pauze te spelen

Door: Redactie

Even snel een kaartje liggen in je pauze is natuurlijk altijd een goed idee. Toch heb je niet altijd de tijd om een hele tafel vol te leggen met kaarten. Ook zijn er nogal wat spellen die wel online te spelen zijn maar toch nog wel wat tijd in beslag nemen. De drie spellen in dit artikel zijn snel te spelen en je hoeft er niet eens je laptop voor open te klappen, ze werken namelijk net zo goed op mobiel. Hieronder staan de spellen enkel uitgelegd, wanneer je de spellen gratis wil spelen zonder reclames en wachttijden tussen de spelletjes ga dan daar patience.be

1. FreeCell Big

Gamboss heeft een simpel te spelen freecell spel uitgebracht met extra grote kaarten en duidelijke designs. Het spel is hierdoor erg overzichtelijk en de kaarten zijn zo gemakkelijk te verplaatsen.Behalve het feit dat de kaarten wat groter zijn is FreeCell Big ook gewoon een uitdagend spel met veel verschillende levels.

Er zijn een hoop spelopties. Je kunt de geluiden uitschakelen maar hebt ook de ongedaan maken knop tot je beschikking waarbij je jouw laatste acties terug kunt draaien. FreeCell Big heeft grotere kaarten maar is desalniettemin prima op je mobiel te spelen. Het is dus het perfecte spel voor in je pauze.

2. Freecell Solitaire Classic

FreeCell is een spel dat al geweldig is zonder al te veel opties. De echte FreeCell fanaten spelen dan het liefst Freecell Solitaire Classic.. Dat is een klassiek Freecell-spel dat wel veel opties heeft, maar waar je je verder niet al te druk over hoeft te maken. De meest belangrijke eigenschap is dat het spel meer dan een miljoen verschillende levels heeft. Door het klassieke design stap je een jaar of 30 terug in de tijd, maar dat heeft toch ook wel weer een nostalgisch gevoel. Dat neemt overigens niet weg dat Freecell Solitaire Classic een geweldige titel is.

3. Freecell Blue

Freecell-spellen worden niet veel eenvoudiger dan Freecell Blue. Je vindt gelijk alle 52 kaarten open gedeeld en de vier vrije cellen bevinden zich aan de linker bovenkant van je scherm. Rechtsboven bevinden zich de vier foundation cellen. Het doel van Freecell Blue is net als alle andere spellen erg simpel: je dient het tableau leeg te maken en kunt de vier free cells gebruiken om je kaarten tijdelijk te parkeren. Daarnaast heeft het een handige pauzeer functie en kun je dus op een later moment weer verder spelen als je pauze erop zit.